ASSE: Pourquoi le nouveau directeur général stéphanois Frédéric Paquet a-t-il été si clivant au LOSC?

Nouveau DG avec « des pouvoirs élargis » chez les Verts, Frédéric Paquet aura notamment fort à faire d’ici le mois de mai pour maintenir le club en Ligue 1.

« 20 Minutes » s’est penché sur sa très longue expérience au LOSC, avec lequel il a été champion de France en 2011 sans pour autant y faire l’unanimité.

« Un super mec, droit, honnête », « un bosseur incroyable » ou « un carriériste qui aime bien se mettre en avant », « ni manager, ni gestionnaire » ? Même dans le monde du football professionnel, il est rare de trouver des personnages aussi clivants que Frédéric Paquet. Depuis une semaine, l’ASSE apprend à découvrir son nouveau directeur général, qui a notamment effectué le déplacement à Nice (1-0) dimanche. 20 Minutes s’est penché sur son profil avec différents témoins de sa très longue période au LOSC (de 2000 à 2002 puis de 2004 à 2015).

« Ce qui marque d’abord les esprits, c’est qu’il en impose avec son physique de près de deux mètres, sourit le directeur du centre de formation lillois Jean-Michel Vandamme. Quand on ne le connaît pas, on retient son allure stricte et rigoureuse. Il l’est effectivement mais il est aussi très humain. Il prend le temps d’échanger et c’est un vrai bon manager. » Egalement décrit comme « très calme » par l’ancien conseiller sportif du président Michel Seydoux, Frédéric Paquet va selon lui « apporter beaucoup au niveau de la psychologie » à Saint-Etienne. Un point sur lequel le dirigeant de 52 ans n’a clairement pas fait l’unanimité dans le Nord.

« Il est venu nous mettre la pression chaque jour »

« Je me souviens de quelqu’un de très dur, très sanguin, sachant jouer de son physique, confie l’ancien défenseur lillois Grégory Tafforeau. Il ne fait pas du tout dans l’humain. » Exclu tout comme Grégory Maliki du groupe professionnel de Rudi Garcia à la reprise de la saison 2009-2010, il a surtout eu affaire à Frédéric Paquet avant d’être transféré au Stade Malherbe de Caen. « Il est venu nous mettre la pression chaque jour pour qu’on quitte le club. On a pu voir qu’il ne savait pas vraiment mettre les formes. »

En off, d’anciens collaborateurs du côté du LOSC n’hésitent pas à se lâcher encore davantage sur cette forte personnalité ayant tour à tour été directeur du marketing, responsable de la sécurité, directeur général de l’association, directeur du développement et enfin DG. « Il a participé à détruire une machine qui était bien huilée. Les joueurs répétaient qu’ils se gavaient au niveau contractuel avec lui, surtout après le titre de 2011 », assure ainsi un ancien proche du club.

« Sa plus grande qualité est de s’occuper des autres »

Car le principal fait d’armes de Frédéric Paquet reste ce surprenant doublé Ligue 1-Coupe de France, avec la bande à Rudi Garcia et Eden Hazard. Un succès collectif dans lequel il a eu son rôle avec un style de DG bien à lui. « Même s’il est plutôt directif, sa plus grande qualité est de s’occuper des autres, explique Jean-Michel Vandamme. Les Stéphanois n’ont pas à avoir peur. Il ne va pas faire une razzia sur tout ce qui se faisait avant son arrivée. Je vous promets que ceux qui comprendront que Frédéric est là pour les accompagner et les aider vont beaucoup apprendre à ses côtés. »

Mais quelle peut vraiment être la patte Frédéric Paquet dans une ASSE (16e) menacée par une relégation en Ligue 2 dans les quatre prochains mois ? « Il va essayer d’amener de la cohérence dans tous les rouages du club, en poussant par exemple chaque acteur du recrutement à être le plus précis possible. Ce type est un véritable professionnel. » A entendre Jean-Michel Vandamme, Paquet aurait donc presque un côté Steven Seagal sûr de sa force.

Un rôle de « grand frère » auprès de Rudi Garcia

Une chose semble certaine : il ne va pas marcher sur les plates-bandes de Jean-Louis Gasset. « Il ne cherchera pas à gérer le vestiaire ou à causer tactique. C’est un soutien de l’entraîneur en place quand celui-ci en a besoin sur les questions de management », insiste le directeur du centre de formation du LOSC. Si ses principaux clashs à Lille, en plus de ceux avec plusieurs dirigeants, ont eu lieu avec Claude Puel, il a par contre été très proche de Rudi Garcia.

« A certains moments, ça a pu être tendu entre eux mais Rudi a grandi à Lille auprès de Fred, un peu comme dans une relation entre un grand et un petit frère », précise Jean-Michel Vandamme. Un ancien membre du LOSC tente de décrypter à la fois les qualités et les défauts de l’intéressé.

« Fred n’est pas un gestionnaire. Quand c’est le bordel dans un club, il est efficace sur du management de courte durée. Il aplanit des conflits car il bosse beaucoup et a tendance à impressionner avec son gabarit. Mais il ne sait pas gérer les relations humaines hors de la crise. »

Un profil de DG pompier de l’avis de tous bien plus proche du football américain, lui l’ex-joueur à Aix-en-Provence et président de la fédération française de la discipline, que du soccer.

« Il est clairement adepte de la tolérance zéro »

« Au début, il était très branché sports américains dans son management au LOSC », se souvient même Jean-Michel Vandamme. Une sensibilité globale pour les sports US (il gérait un golf en Floride avant de rejoindre l’ASSE) qui concerne aussi sa vision des supporters au stade. « On conserve une image peu diplomate et directive de ses échanges avec nous, indique François Stock, du groupe des Dogues du net. Il a amené une culture très commerciale et tournée vers le spectacle au LOSC. »

« Disons que durant son passage comme responsable de la sécurité, Frédéric savait se faire respecter », résume Jean-Michel Vandamme. L’omniprésence des deux kops d’ultras dans le Chaudron pourrait lui causer plus de tracas dans les prochains mois. « Il est clairement adepte de la tolérance zéro, confie un ancien proche du LOSC. S’il n’y avait plus aucun ultra dans les stades, il ne s’en porterait pas plus mal… »