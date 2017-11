France-Pays de Galles: Les Bleus avec Giroud et Martial, mais sans Fekir (tristesse)

Didier Deschamps et Nabil Fekir lors de France -Bulgarie le 7 octobre 2017 au Stade de France. — Spencer John/SIPA

On pouvait penser que le match face au Pays de Galles, placé quatre jours avant le choc en Allemagne, offrirait l’occasion à Didier Deschamps de distribuer du temps de jeu à droite à gauche, comme le sélectionneur l’avait promis en début de semaine à Clairefontaine, mais il semblerait que le staff ait mûri sa réflexion.

Selon l’Equipe, DD devrait opter pour un onze finalement assez proche de l’équipe type, compte tenu des absents. Un 4-2-3-1 avec une charnière Koscielny-Umtiti (Varane étant jugé trop juste pour débuter), un milieu à deux Tolisso-Matuidi, et un quatuor offensif bâti, comme d’habitude, autour du duo Giroud-Griezmann, avec Mbappé à droite et la surprise Martial à gauche, puisque Coman ne s’est pas entraîné cette semaine. Dommage, on ne verra donc pas l’homme en forme Nabil Fekir d’entrée au Stade de France.