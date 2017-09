VIDEO. Celtic-PSG: Cavani, Neymar, Mbappé... Les buts des trois galactiques parisiens

Neymar, Mbappé, Cavani ont tous marqué à Glasgow — AFP

Ils avaient déjà marqué tous les trois, vendredi face à Metz. Rebelote au Celtic Park, mardi soir, en Ligue des champions. Face à une équipe très faible de Glasgow, le PSG a déroulé pour son entrée en lice dans la grande compétition européenne en menant 3-0 dès la mi-temps. Avec trois buts... de ses trois stars en attaque: Kylian Mbappé, Edinson Cavani et Neymar.

C'est ce dernier qui a scoré en premier, sur une jolie passe dans le dos de la défense d'Adrien Rabiot.

🔴🔵 #CELPSG

⚽ Neymar inscrit son premier but avec le PSG en Ligue des Champions ! pic.twitter.com/f71AhLUfbM — beIN SPORTS (@beinsports_FR) September 12, 2017

Dans la foulée, Kylian Mbappé plutôt opportuniste après un gros raté de Cavani fait le break marque lui aussi son premier but en Ligue des champions avec le PSG.

🔴🔵 #CELPSG

⚽ Kylian Mbappé inscrit son premier but avec le PSG en Ligue des Champions ! pic.twitter.com/HnC1tTmkM5 — beIN SPORTS (@beinsports_FR) September 12, 2017

Et enfin, juste avant la mi-temps, c'est Cavanoche qui termine le boulot du trio, sur penalty.

[⚽️ VIDEO BUT] 🔴🔵 #CELPSG

Cavani devient le meilleur buteur du PSG en Ligue des Champions : 21 buts en 37 matchshttps://t.co/ff46ZvCX7M — beIN SPORTS (@beinsports_FR) September 12, 2017

On vous passera le quatrième but, un immonde c.s.c de Lustig, pour arriver directement au cinquième et dernier, une magnifique tête de Cavani. Joli, joli, joli.