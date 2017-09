EN DIRECT. Ligue des champions: La première en Europe du trio Cavani Neymar Mbappé... Celtic-PSG en live

Cette fois-ci, c'est le grand rendez-vous. Après son été plus que mouvementé, après quelques matchs d'échauffement en Ligue 1, le PSG s'attaque au gros morceau, celui qui le fait saliver mais le jette à la porte des demi-finale depuis 5 ans, la Ligue des champions. En déplacement dans l'enfer du Celtic Park de Glasgow pour y affronter le Celtic, le PSG va aligner sa grosse attaque " Neymar - Cavani - Mbappé" d'entrée pour montrer sa force à l'Europe. Prendre trois points serait évidemment déjà bon pour la confiance mais aussi crucial pour la qualification. On a hâte de voir comment cette équipe va réagir à la pression.

>> On se retrouve autour de 20h pour vivre l'avant-match et la rencontre en elle-même. Soyez avec nous !