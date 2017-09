Ligue 1: «Moralité, il vaut mieux péter le joueur», Assou-Ekotto revient sur son accrochage avec Mbappé

Benoît Assou-Ekotto a été expulsé pour un tacle par derrière sur Kylian Mbappé lors de Metz-PSG, le 9 septembre 2017. — POL EMILE/SIPA

C’était le débat de vendredi soir dernier, après la rouste infligée par le PSG à Metz (1-5). Le carton rouge de Benoît Assou-Ekotto pour son tacle sur Kylian Mbappé, mérité ou pas ? Pour rappel, le Messin s’était fait expulser directement par l’arbitre pour un tacle où il prend d’abord le ballon puis légèrement le pied de son adversaire.

Pas dangereux au final, mais ça aurait pu l’être et surtout il est arrivé par-derrière. Assou-Ekotto est revenu sur ce qu’il considère comme une injustice, lundi soir, sur RMC. Selon lui, Sébastien Desiage a été influencé par le joueur du PSG.

« L’arbitre peut prendre 30 secondes, on n’est pas pressé »

« Il a crié fort. Je ne peux pas lui retirer ça, il a crié super fort !, a dit l’ancien latéral de Tottenham en souriant. L’arbitre peut prendre 30 secondes, on n’est pas pressé. (…) Je pense que l’arbitre s’est précipité. » Le débat s’est ensuite installé entre le joueur et les chroniqueurs (Franck Leboeuf et Christophe Dugarry) à propos de l’intention de la faute, de la dangerosité d’un tacle même s’il ne touche pas le joueur, etc.

Kimpembe aurait-il dû lui aussi être expulsé?

Et Assou-Ekotto a trouvé un moyen très personnel de conclure: « Morale de l’histoire, il vaut mieux péter le joueur, qu’il ait un problème de santé et que nous sortions tous les deux du terrain, que d’essayer de prendre le ballon et finalement sortir quand même ».

Chacun se fera son avis là-dessus, même si on est plus dans la provoc' qu'autre chose (enfin on espère). De toute façon, la vraie question, ce ne serait pas plutôt de savoir si Kimpembe aurait dû lui aussi être expulsé pour une charge à peu près similaire en première période ?