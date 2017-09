EN DIRECT. Metz-PSG: Mbappé laisse Cavani ouvrir le score... Les Grenats se défendent bien...

Bonsoir (ou rebonsoir pour ceux qui ont suivi le match Losc-Bordeaux avec nous) les loustics, comment ça va bien? Le PSG se déplace sur la pelouse du FC Metz avec un seul et unique objectif: la victoire par plus de trois buts. Ca ne sera pas facile, les Grenats ont failli tenir l'AS Monaco en échec à Saint-Symphorien et ce n'est pas Neymar, Mbappé et Cavani qui vont effrayer les vaillants Messins. Enfin si, un peu quand même. Pour la première fois, Unai Emery va pouvoir tester son nouveau joujou et aligner d'entrée Kylian Mbappé, histoire de savoir où en est la puissance de feu parisienne avant le coup d'envoi de la Ligue des champions en milieu de semaine prochaine.

>> Rendez-vous à 20h40 pour le début du live