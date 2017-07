Sens de la mesure: Pas pris pour le stage d'été, Hatem Ben Arfa repond en citant Martin Luther King

Hatem Ben Arfa donne rendez-vous en juillet. — Capture d'écran

On le connait bien notre Hatem, mais il continue quand même de nous surprendre. Pas sur le terrain, non, mais sur Instagram, c'est vraiment le patron. Le joueur du PSG, qui vient d'apprendre qu'il n'était pas retenu pour le stage de préparation de son équipe en Floride, a répondu via le réseau social en postant une vidéo qui reprend une citation de Martin Luther King: «Une injustice quelque part et une menace pour la justice partout».

Rappelons, à toutes fins utiles, que Martin Luther King avait écrit ces quelques mots alors que des étudiants noirs de Birmingham dans l'Alabama avaient été arrêtés alors qu'ils manifestaient pour l'égalité des droits.