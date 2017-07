PSG: Indésirables, Ben Arfa et Krychowiak ne feront pas le stage à Miami

Hatem Ben Arfa avec le maillot parisien — THOMAS SAMSON / AFP

Depuis quelques années maintenant, c'est aux Etats-Unis que le PSG prépare son début de saison. Cet été, c'est à Miami que les Parisiens partiront, dès ce samedi, et pour y affronter entre autres la Roma. Mais ils le feront sans Grzegorz Krychowiak et Hatem Ben Arfa, pas retenus dans le groupe d'Unaï Emery pour ce stage selon l'Equipe. Un signe clair et fort que les deux hommes sont indésirables au PSG.

Dans la journée de vendredi, le vice-champion de France a fait son premier match de sa préparation, un amical face au Paris FC (1-1). Le but parisien a été marqué par Javier Pastore.