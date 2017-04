Sport

FOOTBALL L'international français a été plébiscité par ses pairs, tout comme Anthony Knockaert en deuxième division...

N'Golo Kanté, contre Crystal Palace, le 1er avril. - Leicester/BPI/Shutterst/SIPA

V.M.

N'Golo Kanté est le seul français à être présent de le XI

L'international y était déjà la saison dernière, sous les couleurs de Leicester

Le XI fait la part belle à Chelsea et Tottenham, avec 4 joueurs chacun

En toute discrétion, N’Golo Kanté est en train de nous faire une saison de mammouth. Nommé pour être sacré meilleur joueur de Premier League, l’international français a reçu la reconnaissance de ses pairs. La PFA (Professionnal Footballers Association) a dévoilé ce matin son XI de l’année, voté par les joueurs des championnats anglais. L’ancien joueur de Caen est le seul Français de l’équipe. Et donc, pas de Paul Pogba…

#PFAawards | The PFA Premier League Team of the Year sponsored by @OfficialPanini pic.twitter.com/eQfXZ6h5Ll — PFA (@PFA) April 20, 2017

Les joueurs ont mis en avant le parcours des deux leaders de Premier League : Chelsea et Tottenham, avec 4 éléments chacun. On y retrouve notamment deux anciens de Ligue 1 des Blues de Chelsea, David Luiz et Eden Hazard. On retrouve aussi le joueur de Liverpool Sadio Mané, passé par le FC Metz. Mais aucune trace de Zlatan Ibrahimovic.

C’est un doublé pour N’Golo Kanté, déjà présent dans ce XI la saison dernière, lors de sa saison à Leicester. En 2016, il était accompagné d’un autre Français, un certain Dimitri Payet, alors à West Ham.

#PFAawards | The PFA Sky Bet Championship Team of the Year sponsored by @OfficialPanini pic.twitter.com/Ya1gsogcTC — PFA (@PFA) April 20, 2017

En Championship, à l’étage du dessous, c’est Anthony Knockaert qui a été choisi par ses pairs. Une nouvelle récompense pour le joueur de Brighton, déjà honoré meilleur joueur de la division et assuré d' accéder à la Premier League avec son club.

