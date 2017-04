Sport

Le milieu français N’Golo Kante et l’attaquant suédois Zlatan Ibrahimovic font partie d’une liste de six noms choisis pour désigner le 23 avril le meilleur joueur du championnat d’Angleterre version 2016-2017 et succéder ainsi à l’Algérien Riyad Mahrez, a dévoilé jeudi l’association des joueurs (PFA).

Eden Hazard (Chelsea), déjà distingué en 2015, Alexis Sanchez (Arsenal), Harry Kane (Tottenham) et Romelu Lukaku (Everton), complètent la liste. A noter que les deux derniers, âgés de 23 ans et déjà titulaires depuis plusieurs saisons, sont également en lice pour le prix de l’Espoir de l’année, tout comme Dele Alli récompensé en 2016.

Le récupérateur des Bleus figurait déjà dans cette liste de prestige il y a un an, quelques semaines avant de remporter avec Leicester le titre de champion d’Angleterre. Actuellement leader avec les Blues, qui placent donc deux joueurs dans la liste, il pourrait récidiver tout en ajoutant cette saison une distinction personnelle à sa collection de sacres.

Même si la concurrence est rude (coucou Eden Hazard !) nous, on met clairement une grosse pièce sur Kanté. Qui en est ?

