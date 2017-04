Sport

Le début du renouveau pour le grand Milan AC? Le prestigieux club italien a officiellement été vendu jeudi à Rossoneri Sport Investment Lux, un groupe d'investisseurs chinois, pour 740 millions d'euros, a annoncé l'ancien propriétaire Fininvest, la holding de Silvio Berlusconi. L'ancien chef du gouvernement italien a présidé l'AC Milan pendant 31 ans, lors desquels le grand club lombard a gagné 29 trophées dont neuf Ligues des Champions.

Comunicato Stampa congiunto - Fininvest e Rossoneri Sport Investment Lux

➡ https://t.co/hyh7O85Xse pic.twitter.com/DizDGlYAVQ — AC Milan (@acmilan) April 13, 2017

Le N.1 de Rossoneri Sport Investment Lux est l'homme d'affaires chinois Li Yonghong. Il devrait être nommé président de l'AC Milan vendredi lors d'une assemblée générale des actionnaires du club. Tout le conseil d'administration du club lombard sera nommé à l'issue de cette assemblée générale.

Dans un communiqué commun, Fininvest et Rossoneri Sport Investment Lux expliquent que «les termes de l'accord sont les mêmes que ceux qui avaient été exposés en août et qui prévoyaient une évaluation de la valeur de l'AC Milan de 740 millions d'euros, y compris l'endettement du club, soit 220 millions d'euros au 30 juin 2016». Les deux entités précisent que 90 millions d'euros supplémentaires ont été versés pour couvrir les frais de fonctionnement du club depuis juillet 2016.

Retrouver l'Europe

Selon le communiqué publié jeudi, «les acquéreurs ont également confirmé leur engagement de procéder à des augmentations de capital significatives et à injecter des liquidités afin de renforcer la structure financière de l'AC Milan». Actuellement 6e de Serie A, le Milan a fini 8e, 10e et 7e des trois derniers championnats et semble loin de sa gloire passée.

