Sport

VIDEO. Ligue des champions: La Juventus met une claque à Barcelone, qui aura encore besoin d'un miracle

FOOTBALL La Juve semble quand même avoir l'expérience et la solidité défensive pour résister au retour (non, on ne vise personne)...

Partagez cet article 20 Partager 0 1 0 Partager 0 Pinterest Twitter

Imprimer Envoyer