FOOTBALL Le milieu de terrain argentin n'a débuté qu'un seul des trois derniers matchs du club parisien...

Javier Pastore contre Guingamp, le 9 avril 2017. - CHRISTOPHE SAIDI/SIPA

V.M.

Javier Pastore n'est pas content et il le fait savoir. Sur les trois derniers matchs du PSG, El Flaco n'a débuté que celui contre Avranches, mercredi dernier. Quand nos confrères du Parisien lui ont posé la question sur son temps de jeu, l'Argentin a déclaré qu'il était «un peu énervé dans la semaine.» La raison ? Il voulait jouer la finale de la Coupe de la Ligue, contre Monaco. Même énervé, l'Argentin n'est pas rancunier. «Si je joue 15 minutes, l'important, c'est d'être décisif et d'aider l'équipe à gagner» dit-il dans les colonnes du quotidien.

Dans la même interview, El Flaco affirme avoir beaucoup parlé avec Unai Emery pour avoir des explications. «Je n'ai pas été régulier cette saison à cause des blessures, affirme l'Argentin. Je n'étais pas à 100 %. C'est normal qu'il me mette titulaire un match puis remplaçant ensuite, pour ne pas enchaîner trop de minutes et me blesser». A l'aube du sprint final, une nouvelle blessure de Javier Pastore ne serait une bonne nouvelle que pour Monaco et Nice.

