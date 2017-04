Sport

FOOTBALL Comme prévu, on s'est régalés ce soir...

La joie des Parisiens lors du second but. - ROMAIN LAFABREGUE

Aymeric Le Gall Twitter

AS Monaco-PSG: 1-4 (terminé)

Buts: Draxler (5e), Di Maria (45e), Cavani (54e, 90e) pour Paris ; Lemar (27e) pour Monaco

>> Allez les copins-copines, l'heure est venue pour moi de vous dire au revoir. On a été super heureux de vous accompagner en ce samedi soir. On va laisser les Parisiens soulever le trophée et on va aller boire un coup bien mérité. Je vous souhaite une merveilleuse soirée à toutes et à tous et vous dis à très vite sur 20minutes.fr. Des bisous en pagaille mes cocos !

22h59: Rabiot: «On a pris du plaisir à jouer ce soir. On s'est créé beaucoup d'occasions. On a joué face à une des meilleurs équipes du championnat, c'est bien. Je remercie les supporters d'avoir donné de la voix ce soir. Pour eux, on se devait de l'emporter.»

Thiago Silva: «Quand on joue avec ce caractère, on est très dur à battre. Pour revenir sur le Barça, ce n'était pas le vrai Paris-Saint Germain... Ce soir on va faire la fête.»

90'+4: Et voilà, c'est ter-mi-né !!! Le PSG mérite amplement cette victoire, il y a rien à redire sur ce match. On a assisté à une rencontre énorme avec du jeu, du rythme, des buts (et des beaux). Avec ce succès, les hommes d'Unai Emery s'évite une crise et, surtout, montre aux Monégasques qu'ils faudra compter sur eux jusqu'au bout cette saison. On va vivre une fin de saison délicieuse, j'en suis tout chose !

90'+3: Allez monsieur l'arbitre, on peut siffler, c'est loché.

90'+2: Nouvelle tentative de Di Maria mais Subasic est sur la trajectoire. 5 à 1, ça aurait été très dur pour les Monégasques...

90': Un débordement incroyable de Di Maria. Le centre est tendu, précis, et Cavani expédie le ballon sous la barre. Joli, encore une fois.

89': Cette fois c'est plié, 4e but de Cavani !!!

88': Les Parisiens sont tout proche du quatrième but avec ce centre de Di Maria mais un défenseur sauve pas loin de sa ligne.

88': Le centre fort de Mbappé et intervention autoritaire de Trapp.

87': Motta cède sa place à Lucas Champion Mon Frère.

87': Di Maria, sanctionné d'un hors-jeu, avait tenté le lob sur Subasic mais c'était au-dessus.

85' : Ça commence à sentir le moisi pour l’AS Monaco…

83': « Italien et Parisien, le talent d'un magicien, Marco Verratti ! » Les ultras du PSG rende hommage au petit hibou.

82': L'exter' du pied de Di Maria repoussé de justesse pâr Subasic !!!

80': Sortie de Marco Verratti et entrée en jeu de Blaisou Matuidi.

79': OHHH CARDONA !!! Le petit jeune a bien failli remettre ses coéquipiers dans le match. Sur un centre de Sidibé, sa tête termine dans le petit filet. Les supporters monégasques y ont cru.

79': On termine avec la volée géniale de Cavani.

77': Cardona remplace Lemar.

76': Thiago Silva est au sol. Touché ou roublard pour gagner du temps ? Telle est la question...

75': Encore un quart d'heure a jouer mais rien n'est fait. On n'est pas prêt de revoir les Parisiens croire qu'un match est fini quand t'as beaucoup d'avance.

74': Di Maria redonne l'avantage au PSG.

73': La Madjer de Cavani et l'arrêt de Subasic.

73': La magnifique égalisation de Lemar.

70': Si Monaco veut faire trembler Paris d'ici la fin du matrch, ça serait le bon moment pour mettre le deuxième.

68': Le coup de pied est tapé par Lemar mais l'arbitre sanctionne un «block» de Dirar sur le capitaine parisien.

67': Thiago Silva fait du sale sur Mbappé, c'est l'expérience qui entre. Bon coup-franc à venir pour l'ASM.

65': Nouvelle tentative monégasque mais Bakayoko envoie un scud dans les nuages lyonnais.

64': Le gros contre de Paname ma gueule avec, à l'arrivée, un centre de Kurzawa bien détourné par Suba'.

62': Jaune pour Mendy, qui passe complètement à côté de son match jusqu'ici.

61': C'est quoi ce raté de ouf, Cavani ? T'es sérieux ?

60': L'énorme contre de Monaco à 3 contre 2. Benjamin Mendy tente sa chance tout seul et envoie une praline... au-dessus.

58': Ah oui, j'avais zappé de vous dire que Pastore est entré en jeu à la place de Draxler.

54': Sur une passe manquée de Mendy, Verratti hérite du ballon côté droit. Le reste ? De la magie pure: un centre en exter' de Marco et une reprise de volée splendide d'Edinson Cavani. 3-1, Paris prend une grosse option sur la victoire.

53: OHHHHHH PUTAIN CE BUT DE CAVANI !!!!!!!

52': Kurzawa rate sa louche pour Verratti, l'Italien lui retourne un regard de tueur. En PLS, Layvin pleure.

51': Monaco a clairement pris le jeu à son compte. Paris court derrirère la boule.

48': Petit message à l'attention de Jean-Mich Aulas. C'était obligé qu'ils la fassent.

Message au Lyonnnais : un seul Parc celui des Princes. #ASMPSG #CUP pic.twitter.com/4BiAjrHaZo — Lista Nera Paris (@ListaNeraParis) April 1, 2017

48': Les Monégasques jouent très haut. Moutinho a tenté sa chance plein axe mais sa frappe passe au-dessus des cages de Kevin Trapp.

47': Ooooooh ce qu'il vient de mettre à Rabiot, le Bernardo Silva ! Petit pont goût chocolat. Olé !!!

46': Les équipes vont attaquer devant leur kop. C'est un détail qui peut avoir son importance.

45': C'est reparti mes chéri(e)s !

21h59: Voici, pour les pauvres pitchounes qui ne sont pas devant leur téloche, l'ouverture du score du PSG signée Draxler.

21h57: Instant « analyse pointue » avec le grand Mathieu Faure.

Cavani, il a des pompes de ski aux pieds mais il a un cœur gros comme ça. L'un des rares avec qui tu peux aller au combat. — Mathieu Faure (@matfaure) April 1, 2017

45': Et c'est la pause au Parc OL. Honnêtement on s'est grave régalé lors de cette première période. Draxler avait ouvert le score avant que Lemar ne remette Monaco sur de bons rails. Finalement le PSG reprend l'avantage en toute fin de mi-temps. Allez, une petite pause de 15 minutes et on se retrouve pour ce match de fou !

45': Suite à une superbe passe de Julian Draxler, Di Maria se retrouve seul face à Subasic et ajuste parfaitement le portier monégasque du pied droit. Quel match mes aïeux !!!

44': GOLAZZZZOOOOOO DE DI MARIA !!!

43': LA PARADE DE TRAPP !!!

42': Valère Germain se précipite au moment de tenter sa chance. Il y avait sûrement mieux à faire. Genre trouver un pote avec une bonne passe...

42': Cavani décale Casper sur l'aile gauche... Okay...

40': Cavani va mettre une tête à Mr Schneider avant la fin du match, c'est écrit.

39': Arbitre de foot, c'est pas facile tous les jours.

38': Sur corner, Thiago Silva trouve Cavani de la tête. L'Uruguayen tente (et réussit) une talonnade en plein air mais Subasic est sur la trajectoire du ballon. Les Monégasques ont eu chaleur !

37' : OHHHH L’ARRET DE SUBASIC !!! Mama mia !

35': L'arbitre semble décidé à laisser tout jouer. Mais genre toutoutoutoutout. Tu peux rentrer chez toi aussi, si tu veux !

34': Di Maria semble être déséquilibré sur le côté droit mais l'arbitre donne un coup-franc pour les Monégasques.

33': Coup-franc excentré à venir pour Paname. C'est frappé par Di Maria mais la défense repôusse bien le danger.

32': Gros rythme dans ce match !

On part sur de bonnes bases #ASMPSG pic.twitter.com/LeW8I2Ddxa — Elrohir Sîrfalas (@ElrohirS) April 1, 2017

30': C'est sa vraie voix à l'arbitre ? Je veux dire, celle qu'il utilise dans sa vie de tous les jours ? Dur...

28': Sur l'aile droite, Bernardo Silva régale son monde en réussissant une superbe louche pour Sidibé. Dans la surface, le monégasque décale Thomas Lemar plein axe. Un contrôle de balle plus tard et voilà que le ballon est expédié du gauche en pleine loufe. Brillant !

27': Quel but, mais quel but !!! Wahou !

27': BUUUUUUUUUUUUUUUT POUR MONACO !!!!

26': Ambiance côté Monaco ?

Virage bien pourri 😥😏 le boycott des Ultras Monaco de la coupe de la Ligue se fait bien bien sentir #ASMPSG #FinaleCDL — Nat 🎈 (@NatachouM) April 1, 2017

24': Popopopopo, la tête décroisée de Germain qui vient donner des frissons à la défense parisienne ! Six-mètres pour Trapp.

22': Pour l'instant, ce sont les Parisiens qui maîtrisent les débats. On n'a pas encore eu l'occasion de voir les attaquants du Rocher briller dans le camp adverse.

21: So true.

T'as des gens qui crient au scandale pour un hors-jeu de 3cm alors que mardi ils étaient contre la vidéo #ASMPSG — Antoine Viard (@AntoineViard1) April 1, 2017

20': Magnifiquement trouvé sur l'aile gauche part Marco les Yeux Bleus, Aurier pète un centre en cloche. Cadeau pour Subaba...

19': DRAXLA

18' : Ça fait encore plus mal après le but d’aujourd’hui. Oui, Ange de Marie sait faire ce genre de passe…

17': Cavani court comme un clébart et emmerde Subasic, qui dégage en touche.

16': A part le but parisien, on ne voit pas d'occases pour l'instant. Les deux équipes se craignent et chaque duel est une lutte de dingo. C'est une finale, quoi.

15': On va en entendre parler longtemps de ce but...

Même tonton Jean-Mich', qui est coincé dans les embouteillages et qui écoute le match à la radio, a vu le hors-jeu. #ASMPSG — SO FOOT (@sofoot) April 1, 2017

13': Monaco joue vraiment très, très haut sur le terrain. De leur côté, les hommes d'Emery parviennent pour le moment à bien faire tourner le ballon.

11': Malgré le gros pressing des Monégasques, les joueurs parisiens restent fidèles à leur philosophie et repartent de très bas.

10': Gros retour de Kimpembe devant Mbappé ! Corner pour l'ASM.

8': Les Monégasques encaissent clairement le coup. Faut dire qu'ils n'ont pas l'habitude de se retrouver à courir après le score...

7' : Ça craque du fumi en tribune. Niveau ambiance, avec ce but du PSG, on se croirait au Parc des Princes.

5': Verratti lance parfaitement Di Maria en profondeur. Seul face à Subasic, l'Argentin choisit de décaler Draxler qui pousse dans le but vide. Il y avait hors-jeu, mais pas de vidéo. 1-0 pour le PSG, donc.

4': GOAAAAAAAAAAAALLLLLLLLL POUR PANAME !!!

2': Premier contre pour l'AS Monaco. Bernardo Silva défie Kurzawa et c'est le Parisien qui remporte son duel. Touche pour Monaco.

1': Les Parisiens foncent droit devant et Di Maria choisit déjà d'allumer la mèche. C'est contré par une jambe monégasque. Gros rythme en ce début de match !

1': C'est parti ! Allez laaaaaaaaaa !!!!

21h01: Youri Djorkaeff donne le coup d'envoi. Quelle homme, mais quelle homme.

20h59: Show time !

20h58: L'entrée des artistes dans l'arène, mesdames et messieurs !!!

20h56: Bon, il n'y a rien de vrai là-dedans, mais j'aime le GIF.

20h54: Les joueurs ne vont pas tarder à arriver sur la pelouse du Parc OL dans une super ambiance ! On va se goifrer de beau foot ce soir, vous pouvez fav' ;)

20h45: The amazing connected tool.

20h39: La vie. La vraie.

>> Bon, c'est bien beau tout ça, mais vous le sentez comment ce match ? Balancez-nous vos pronos, on a hâte de les lire !

20h31: La compo monégasque. Moutinho, Bernardo Silva, Le mar, Germain, Mbappé. Jardim a choisi la formule offensive !

20h29: Le monde s'écroule, Flaco n'est pas dans le onze parisien... No Pastore, no party. On s'barre ou bien ?

20h28: Et maintenant on écoute (ou on lit) l'avis de Jérôme Alonzo, l'homme qui ne jouait que les coupes de la Ligue avec le PSG. Théoriquement il sait de quoi il parle...

Jérôme Alonzo: «Je pense clairement que Monaco peut faire une PSG 2016» https://t.co/sRqAfGkf4a pic.twitter.com/mqAhlTz9Om — 20 Minutes Sport (@20minutesSport) April 1, 2017

20h20: Du vin, du hash et du vin, c'est le 20h20 ! Allez, sur ces belles paroles, voilà un petit quizz à faire entre potes avant le coup d'envoi du match.

QUIZ. Coupe de la Ligue: Gagnée ou perdue? Connaissez-vous bien les finales de Coupe de l'AS Monaco? https://t.co/UDu7lVne61 pic.twitter.com/tcaVqShjhn — 20 Minutes Sport (@20minutesSport) April 1, 2017

On y est ! C’est le moment tant attendu avec cette finale de Coupe de la Ligue et une affiche de maboule entre l’AS Monaco et le Paris-Saint Germain. A la lutte en championnat pour le titre de roi de Ligue 1, les deux équipes vont pouvoir d’ores et déjà se regarder dans le blanc des yeux ce soir au Parc OL. Ce match est plus qu’un match. Bah ouais, une victoire ce soir pour l’une ou l’autre des équipes et le vainqueur partira avec un avantage psychologique certain avant la dernière ligne droite du championnat. Si une défaite serait synonyme de crise pour le PSG, Monaco de son côté ne pâtirait pas gravement d’un revers aujourd’hui. Quoi qu’il en soit, une chose est certaine, on va assister à du grand football ce soir à Lyon !

>> On se retrouve tous ensemble pour vivre cette finale de rêve sur les coups de 20h15. Je sais que vous êtes déjà chauds bouillant mais patience, on arrive bientôt !

