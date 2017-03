Sport

FOOTBALL Les Lyonnais feraient bien de prendre un peu d'avance avant le retour au Stadio Olimpico...

Nabil Fékir et Alexandre Lacazette lors du 16e de finale retour de Ligue Europa OL-Alkmaar (7-1), le 23 février 2017. - McManus/BPI/Shutterstoc/SIPA

N.C.

LYON - AS ROME: Coup d'envoi 21h05

20h00: Je vais me chercher à manger et on se retrouve dans une demi-heure pour la prise d'antenne de ce live. A tout' les sportifs.

20h00: Et puis un focus sur un joueur qui vaut vraiment le détour, le Belge Radja Nainggolan. Le genre de milieu qu'on adore, qui court partout, récupère des ballons, sert des transversales de 40 mètres et met parfois des grosses mines de loin qui finissent dans les filets. Et puis ce style...

OL-AS Roma: Et si le «Ninja» Radja Nainggolan était le milieu de terrain le plus monstrueux au monde ? https://t.co/9Z80FIEpm3 pic.twitter.com/1Yixccsf5h — 20 Minutes Sport (@20minutesSport) March 8, 2017

20h00: A une heure du coup d'envoi, je vous propose quelques papiers maison pour vous mettre tranquillement dans l'ambiance. Celui-ci, tout d'abord.

OL-AS Roma: Et si cette fois, c'était vraiment le grand soir européen des Lyonnais? https://t.co/k9zD93duwk pic.twitter.com/08ZNSY3fBv — 20 Minutes Sport (@20minutesSport) March 9, 2017

20h00: Honnêtement, ça faisait un petit moment qu'on n'avait pas été emballé à ce point avant un match européen de l'OL. Je sais pas ce que vous en pensez, mais ce Lyon-Roma pour une place en quarts de finale de Ligue Europa s'annonce comme un vrai bon match de foot. J'espère ne pas me tromper.

20h00: SALUT A TOUS. Ça va depuis hier soir ? Au top, comme nous tous, je suppose... Allez, on compte très fort sur les Lyonnais pour nous redonner le sourire ce soir.

Les Lyonnais ont une grosse pression, ce soir, pour ce 8e de finale aller de la Ligue Europa. Non seulement ils doivent battre la Roma, si possible sans encaisser de but, pour se mettre dans les meilleures dispositions possibles avant le match retour en Italie la semaine prochaine. Mais ils sont également chargés de redonner un peu le sourire au foot français, humilié hier par la grâce du PSG. Ça fait bien longtemps qu'on n'a pas été autant excité par un match européen de l'OL en tout cas, et apparemment c'est la même chose pour les supporters. Alors soyez bons les gars, on compte tous sur vous.

