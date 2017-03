Sport

FOOTBALL Le joueur catalan a qualifié la victoire de son équipe de «miracle»...

Gerard Piqué, lors de Barcelone-PSG, le 8 mars 2017 - PAU BARRENA / AFP

B.De. avec AFP

Les joueurs du FC Barcelone n’étaient que joie et amour, mercredi soir, après la correction infligée aux Parisiens (6-1). Une victoire inattendue (enfin pas pour les Barcelonais) qui a plongé les joueurs de Luis Enrique dans une euphorie totale. A l’image de Gerard Piqué qui s’est complètement lâché après le match. « Dites aux hôpitaux de recruter des infirmières car, ce soir, les gens vont beaucoup faire l’amour », a déclaré le Catalan, qui a qualifié cette victoire de « miracle ».

Luis Enrique, dans un registre moins érotique, a lui aussi évoqué les supporters barcelonais. « Le public a gardé la foi aussi. Au Camp Nou, habituellement tout le monde s’en va à dix minutes de la fin. Cette fois, personne n’est parti, s’est-il félicité. Et ceux qui l’ont fait ont raté une soirée unique. Ce sport est unique. Un enfant présent au Camp Nou ce soir n’oubliera jamais cette nuit de toute sa vie ». Et les futurs enfants qui naîtront neuf mois plus tard en entendront sûrement parler.

