FOOTBALL L'ancien gardien du PSG voudra sûrement oublié très vite ce match contre Las Palmas...

Salvatore Sirigu, ici alors qu'il jouait à Séville, a encaissé un doublé d'un autre ancien du PSG, Jesé, lors de Las Palmas-Osasuna (5-2) le 5 mars 2017. - JOSU ARITZA / AFP

Il y a des jours, comme ça, où rien ne va. Demandez à Salvatore Sirigu, il vous racontera par exemple son dimanche passé dans les buts d’Osasuna. L’ancien gardien du PSG a encaissé cinq buts sur la pelouse de Las Palmas (5-2), dont les deux premiers depuis son retour en Liga d’un autre ancien du club parisien, Jesé, dont on se demandait s’il savait encore marquer.

>> A lire aussi: VIDEO. A peine arrivé, Jesé s'offre... un énorme raté

Le clou de la soirée restera tout de même l’improbable but contre son camp de l’un de ses défenseurs, le dénommé Imanol Garcia. Sur un centre tout mou et sans aucun danger, ce dernier a trouvé le moyen d’envoyer le ballon dans son propre but. Complètement surpris - comme tout le monde -, Sirigu n’a pas eu le temps d’esquisser le moindre geste. Allez, ça ira mieux le week-end prochain.

