Sport

FOOTBALL Jesé a été prêté par le PSG au club espagnol de Las Palmas après six mois compliqués en France…

Jesé et Emery - Michel Euler/AP/SIPA

W.P.

Ça y est, Jesé est enfin libre et heureux. Après de longues semaines de négociations, l’Espagnol a enfin réussi à filer à Las Palmas et prêt, et non à la Roma ou à Middlesbrough, également intéressés par le bonhomme. L’attaquant, qui appartient toujours au PSG, est revenu au micro de la radio Cadena SER sur son échec parisien, et en a profité pour coller un petit taquet à Unai Emery.

« Unai fait confiance à d’autres joueurs, il a son onze et ne change pas. Je me suis concentré sur le fait d’être professionnel. » Et il enchaîne concernant un éventuel retour à Paris en fin de saison : « Avec Emery, je n’ai pas joué… C’est clair que ce n’est pas ce que je voudrais. »

Conscient d’avoir commis une erreur de communication « fillonesque », Jesé est toutefois revenu sur ses mots quelques minutes plus tard. « Nous verrons ce qui se va passer en juin, j’ai 5 ans de contrat avec le PSG. La vie dans le football est faite de cycles et tu ne sais pas où tu vas te retrouver à la fin », s’est-il repris. En effet. Qui aurait cru qu’il jouerait à Las Palmas en janvier 2017 au moment de sa signature au Paris Saint-Germain ?

Mots-clés :