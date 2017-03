Sport

FOOTBALL Le Cercle Bruges, actuellement en deuxième division, vient d'accepter l'offre des Monégasques...

Rybolovlev (à gauche) en compagnie du Prince Albert II - VALERY HACHE / AFP

B.D.

Ils se sont dit oui. Le club belge du Cercle Bruges vient d’annoncer, avoir accepté l’offre de rachat formulée le 15 février par l’AS Monaco. Trois fois champion de Belgique par le passé, le club stagne actuellement en deuxième division. Un accord qui, selon un communiqué du club, garantit « la survie du Cercle Bruges dans le football professionnel ».

« Le Cercle et Monaco ont l’ambition commune de faire remonter aussi vite que possible le club en première division et de leur y assurer un futur stable, » a précisé le club dans un communiqué, » ajoute le club.

« Permettre aux jeunes de franchir une étape »

Une belle opération pour l’AS Monaco qui « pourrait ainsi bénéficier du savoir-faire de "l’école belge" notamment dans la formation de ses jeunes joueurs », avait précisé le club dans un communiqué.

« À terme, ce projet doit permettre aux jeunes de l’Academy AS Monaco de franchir une étape supplémentaire dans leur progression entre l’équipe réserve (en CFA) et l’équipe première du Club Monégasque. Le premier objectif sera de mettre tout en œuvre pour viser l’accession à la 1ère division belge. »

