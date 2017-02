Sport

FOOTBALL Le latéral gauche parisien a donné une interview avant le match contre l'OM...

Layvin Kurzawa lors du match entre le PSG et Dijon le 4 février 2017. - CHRISTOPHE SAIDI/SIPA

R.B. avec AFP

Laywin Kurzawa préfère évoluer en défense avec Presnel Kimpembe plutôt qu’avec le capitaine Thiago Silva : « Il me parle beaucoup ; aujourd’hui j’ai 24 ans, je n’ai plus 18 ans », a indiqué le latéral international français sur Canal + dimanche soir avant Marseille-PSG.

🎙 #Kurzawa: "Ma relation est très bonne avec Thiago Silva. Après sur le terrain c'est un peu plus compliqué car il me parle beaucoup" #CFC pic.twitter.com/sTZfFNedjX — Canal Football Club (@CanalFootClub) February 26, 2017

« Ma référence au club, c’est Thiago Silva. Ma relation est très bonne avec lui. Après sur le terrain c’est un peu plus compliqué parce qu’il me parle beaucoup. Je me sens plus libre quand Presnel Kimpembe joue. Aujourd’hui j’ai 24 ans, je n’ai plus 18 ans donc je sais ce que je dois faire », expose Kurzawa dans un entretien enregistré avant le choc de la 27e journée.

Lucas « libéré » par le départ de Zlatan

Interrogé sur le départ de Zlatan Ibrahimovic, Kurzawa dit d’abord que « c’est un manque, un grand manque quand même » mais « pense qu’il y a des joueurs qui se sont libérés, des joueurs comme Lucas ». « (Zlatan) prenait beaucoup de place, que cela soit dans le vestiaire ou sur le terrain. La saison dernière on attendait beaucoup de Zlatan, mais aujourd’hui on attend de tout le monde », conclut Kurzawa.

