No lance na partida contra o Lille, no último dia 7, em partida válida pelo campeonato francês, é o motivo de não poder estar em campo hoje, defendendo o PSG contra o Barcelona pela Champions League. O lance provocou fortes dores em minha panturrilha esquerda e imediatamente, após esse jogo, fiz tratamento intensivo de recuperação, com fisioterapia, entregando-me completamente como sempre fiz em minha profissão. Meu objetivo era estar em campo três dias depois, na partida contra o Bordeaux. Por prevenção, já não atuei na última Sexta feira. Tentei treinar no sábado, mas infelizmente a dor ainda era muito grande , ontem tentei de novo e a dor permanecia, limitando meu desempenho e com esse problema, estou fora do jogo de hoje. Fico muito triste, mas conformado por ter me dedicado ao máximo como faço em todos os dias e feito de tudo para tentar estar em campo em uma partida de tamanha importância. Infelizmente não deu, e agora só me resta ficar na torcida pelos meus companheiros. Tenho confiança que faremos um grande jogo! Allez PSG!!!

