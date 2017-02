Sport

FOOTBALL Les Parisiens ne doivent pas laisser Monaco s'envoler...

Thiago Silva au duel avec Clinton Njie lors du match entre le PSG et l'OM le 23 octobre 2016. - FRANCK FIFE / AFP

Romain Baheux Google+

Twitter

Cette page est actualisée en temps réel : cliquez ici pour mettre à jour.

OM-PSG: Coup d'envoi à 21h

20h: C'est donc déjà bien chaud au stade.

Pas le souvenir d'un velodrome dans cette configuration aussi électrique que Ce soir à 2 h du coup d'envoi #OMPSG pic.twitter.com/9mQWGaFQGk — Tony Selliez (@TSelliez) February 26, 2017

20h: Sinon, c'est le grand retour de Thiago Silva dans la défense du PSG. En son absence, ça a encore beaucoup parlé du caractère du Brésilien...

20h: Au Parc, il y a Beyoncé. Au Vélodrome, on part plutôt sur les rappeurs locaux.

20h: C'était en octobre, mais le dernier Classico semble tellement lointain. A l'époque, Rudi Garcia venait d'être nommé coach de l'OM et ses Marseillais avaient gratté un 0-0 sur la pelouse du PSG sans tenter le moindre tir. Depuis, les hommes d'Unai Emery ont dérouillé le Barça pendant que les Marseillais recrutaient Payet, Evra et Sanson lors du mercato d'hiver, rééquilibrant un peu les débats. Mais la pression est sur les Parisiens au Vélodrome ce dimanche soir, car ses deux concurrents pour le titre, Monaco et Nice, ont gagné ce week-end.

Mots-clés :