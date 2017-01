Sport

FOOTBALL Les hommes d'Unai Emery ont été rejoints dans les arrêts de jeu par l'ASM...

Bakayako et Lucas au duel lors de PSG-Monaco le 29 janvier 2017. - Thibault Camus/AP/SIPA

Alors celui-ci, les Parisiens vont le regretter pendant très longtemps. Voire en pleurer si en fin de saison, Monaco finit champion de France. Repris dans les dernières secondes du sommet de la Ligue 1 (1-1), le PSG a laissé échapper une victoire qui s’offrait à lui après un penalty transformé par Edinson Cavani (1-0, 81e) après un match où tout le monde a surtout essayé de ne pas perdre.

Osons le dire : ce PSG-Monaco nous a longtemps laissés sur notre faim. Alors non, ça n’était pas un mauvais match, loin de là. Mais comme une entrecôte-frites sans béarnaise, ce match nul (0-0) a manqué du souffle qui transforme une jolie opposition tactique en orgie footballistique dont on regarde les vidéos à s’en abîmer la rétine. On s’est d’abord dit qu’il fallait de peu pour emballer la machine : un Paris plus précis, des Monégasques plus efficaces ou un Matuidi qui se rappelle comment faire un contrôle et une passe.

Vivement Monaco-Nice

Et puis Cavani a inscrit son 21e but en championnat de la saison, le PSG s’est recroquevillé et a fini par se faire bêtement égaliser d’une belle frappe de Bernardo Silva (1-1, 90e+3). A voir la joie du banc du coleader, venue fêter son but avec le Portugais, on comprend que ce nul et l’avance de trois points conservée sur Paris valent très cher avant d’accueillir Nice, revenue à égalité avec l’ASM après sa victoire sur Guingamp (3-1), samedi. Alors d’accord, on n’est pas plus avancé sur l’identité du futur champion. Mais franchement, qui s’en plaindra ?

