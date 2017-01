Sport

FOOTBALL Les Azuréens ont dominé les Bretons...

Jimmy Briand lors du match entre Nice et Guingamp le 29 janvier 2017. - VALERY HACHE / AFP

R.B.

NICE-GUINGAMP: 3-1

Buts: Pléa (11e), Seri (38e, Balotelli (87e) ; Briand (63e)

16h52: Ce soir, pensez bien à suivre PSG-Monaco avec nous. Mais avant ça vous avez la finale du Mondial de handball avec les Bleus contre la Norvège. Bonne fin d'après-midi.

16h50: C'EST FINI. VICTOIRE DES NICOIS QUI REPRENNENT LA TETE DE LA LIGUE 1. Match sympa à suivre.

90e+2: L'ovation pour Mario Balotelli, remplacé par Vincent Marcel. Très belle image.

90e+1: Ca me fait plaisir de revoir cette équipe niçoise gagner. J'avais peur pour elle ces derniers temps.

89e: C'est pas grave de perdre à Nice hein. C'est pas des pipes les Sudistes.

Guingamp a juste comme limites celles de ses joueurs, rien de scandaleux non plus. — Mèch Tuyot (@MechTuyot) January 29, 2017

87e: ET LE BUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUT DE BALOTELLI. NICE S'ASSURE LA VICTOIRE.

85e: Je vous mets un peu de la BO de La La Land. Rien à voir avec ce match mais filez le voir.

82e: Ohlala, cette nouvelle occasion de Mendy. Mais franchement, comment on fait pour ne pas avoir vu un nouveau but là ?

79e: Bon retour Jean-Mich. Un bien joli match de l'Ivoirien.

78' Buteur pour son retour, Mika Seri sort sous les ovations. Paul Baysse le remplace.#OGCNEAG 2-1

🔴Live: https://t.co/eBs1ZJqIJ7 — OGC Nice (@ogcnice) January 29, 2017

75e: Ca ne va pas très fort derrière à Nice. Genre vraiment pas.

Sarr il joue avec nous en 2e mi temps #OGCNEAG — Team EAG (@Team_EAG) January 29, 2017

71e: Restez avec moi, je sens qu'il va y avoir des buts. Promis.

69e: Nanard Mendy qui fait le fayot sur Twitter pour essayer de retrouver un taf. Lâche rien.

Magnifique la finition de Jimmy Briand👐👏 @EAGuingamp — Mendy Bernard (@mendy_bernard) January 29, 2017

66e: Alors là, ça va pousser côté guingampais. Accrochez vous mes lapins.

63e: LE BUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUT DE BRIAND. GUINGAMP REVIENT DANS LE MATCH SUR UNE BELLE BOURDE DEFENSIVE DES NICOIS.

60e: On arrive à l'heure de jeu et vous ne m'avez offert que un seul commentaire. J'ai honte de vous.

58e: PWAAAAAAAAAAAAH. Dalbert qui prend une frappe en plein dans le plexus. Enfin plutôt sur le téton gauche.

55e: Alors qu'à la rédac, on se passe ça en boucle. Imaginez le calvaire qu'on inflige aux autres.

52e: lol3: «Bon allez Guingamp même si ça part mal et vivement ce soir pour voir ce que le psg a dans le bide !»

Ouais, j'ai très très hâte de voir ce PSG-Monaco. Je serai d'ailleurs au Parc pour tout te dire.

51e: Bon, on attend la réaction des Bretons. Ou un troisième but. Enfin, quelque chose quoi.

48e: QUEL MALAISE. Oui, je m'égare.

Goncalo Guedes has his PSG initiation pic.twitter.com/yuyeCN3a8P — 101 Great Goals (@101greatgoals) January 29, 2017

46e: C'EST REPARTI.

15h57: La FAMEUSE collation du dimanche matin. Un brunch quoi.

C'est quand même bizarre comme Nice n'a aucun problème ni pour se motiver face aux petits ni pour gérer la collation des matches à 15h. — C. (@SeriousCharly) January 29, 2017

15h46: C'EST LA PAUSE. Les Niçois ont mal entamé la partie mais ont ensuite offert un très joli football.

45e: Il jouait latéral gauche Jon Snow ?

Après @EAGuingamp c'est pas le genre à baisser les bras aussi facilement, même face à des éléments contraires #OGCNEAG pic.twitter.com/6KXREe9VvJ — ♠ Nell ♠ (@Clamp_trc) January 29, 2017

43e: OUILLE. Ce petit râteau de Koziello sur un Breton (que je n'ai pas identifié, désolé), était mignon tout plein.

41e: C'est dur pour les Guingampais qui avaient fait un bon début de match. Mais bon, pas de chance Hortense.

39e: Gros gros travail de Balotelli sur ce pion.

38e: ET LE BUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUT DE SERI. C'EST DETOURNE, MAIS CA RENTRE.

35e: Alors qu'on accuse l'Italien de mettre des coups de latte. Bonne ambiance sur les réseaux.

#OGCNEAG 35' Après Marçal, c'est Kerbrat qui a été victime d'un coup de coude de Balotelli. Kerbrat va pouvoir reprendre sa place. — En Avant de Guingamp (@EAGuingamp) January 29, 2017

34e: OH CETTE FRAPPE DE SOUQUET QUI PASSE DEVANT TOUT LE MONDE. Mais personne n'arrive à la couper. Do-mma-ge.

31e: Je commence à piquer du nez. Réveillez moi messieurs.

28e: Rho, c'est dur. Bon, il est un peu lent mais ça a toujours été le cas.

Bon Bodmer on sait que tu affectionne Nice mais essaye de jouer avec Guingamp au moins 2min dans le match #OGCNEAG — january (@thereallycaty) January 29, 2017

25e: Merci de ce petit point stat les gars. Sympa.

20' Le match est rythmé, et la maîtrise du ballon est niçoise, avec 68% de possession depuis le début#OGCNEAG 1-0

🔴 https://t.co/eBs1ZJqIJ7 pic.twitter.com/6I6DOABlNv — OGC Nice (@ogcnice) January 29, 2017

23e: IL AVAIT UN PLAN MARCAL. LE PLAN. MARCAL. VOUS L'AVEZ ?

21e: C'est quoi cette sortie de Cardinale ? Jean-Michel fébrilité qui relâche le ballon. S'il finisse pas sur le podium, ça sera un peu de sa faute.

17e: J'aimerais tellement voir Mario Balotell marquer un but. Je suis sûr qu'il a prévu une célébration spéciale :)

15e: Où avais-je la tête ? Je dois vous rappeler que vous devez commenter ce live comme si votre vie en dépendait. Allez, foncez.

13e: Franchement, c'était joli. De quoi me faire oublier l'envie de me prendre un goûter à 16h.

11e: BUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUT DE PLEA. SUPERBE COMBINAISON AVEC EYSSERIC.

9e: Ca fait plaisir de voir un club qui ne taille pas l'arbitre sur Twitter.

#OGCNEAG 4'But refusé pour EAG! Cardinale repousse un premier ballon, Briand a suivi mais Coco est sanctionné pour un contact avec Cardinale — En Avant de Guingamp (@EAGuingamp) January 29, 2017

7e: Je pense qu'il y a faute sur le gardien, car je suis team #doucementsurlesgoals.

But pour moi ... mais ça reste l'avis d'un bourrin #OGCNEAG — Xavier LG (@Xavilavista) January 29, 2017

6e: Les Bretons sont au taquet. Les Niçois sont autant rentrés dans leur match que moi dans mon foot ce matin. Et j'ai été hyper nul.

4e: Je me mettais tranquillement dans ce live et voilà que Guingamp se fait refuser un but pour faute. Oui messieurs dames, ça commence fort.

1ere: GOOOOOOOOOOOOOOOOOO.

14h55: Bodmer titulaire en numéro dix contre son ancien club. On va vibrer.

14h47: Et hop, la compo bretonne. Tout le monde est content comme ça.

Le 11 de l'@EAGuingamp : Johnsson – Martins-Pereira, Kerbrat, Sorbon, Marçal– Didot, Bodmer, Deaux – Salibur, Briand (cap), Coco #OGCNEAG — OGC Nice (@ogcnice) January 29, 2017

14h44: Le retour de Seri va faire beaucoup beaucoup de bien aux Niçois. Merci à la Côte d'Ivoire.

Voici le 11 aligné par Lucien Favre lors de cette 22e journée #OGCNEAG pic.twitter.com/NG8RkjHAdS — OGC Nice (@ogcnice) January 29, 2017

14h42: J'espère que vous êtes chauds. Parce qu'eux le sont.

Concentration maximale à 30 minutes du coup d'envoi #OGCNEAG pic.twitter.com/xxji9BPIKo — En Avant de Guingamp (@EAGuingamp) January 29, 2017

14h38: Et si les Niçois étaient en train de plomber leur magnifique première partie de saison ? Les hommes de Lucien Favre restent sur trois matchs nuls et ont perdu leur place de leader au profit de Monaco. Coup de pot, les Monégasques se tapent un déplacement costaud au Parc des Princes, laissant la possibilité à Mario Balotelli, sans doute perturbé par la polémique après les incidents racistes à Bastia il y a une semaine, et ses partenaires de reprendre la tête. Mais attention, Guingamp, septième, a tapé le PSG et l'OL cette saison.

