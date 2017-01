Sport

PSG-MONACO: 1-1

Cavani (79e), Bernardo Silva (93e)

95': C'est terminé ! Le PSG peut avoir des regrets de ne pas avoir su tenir le score mais le nul est globalement mérité. Et puis quanda on joue sa vie en championnat, il faut savoir défendre avec un peu de hargne. On peut pas laisser un mec aussi dangereux que Bernardo Silva tirer tout seul deux fois à 20 mètres à la 93e minute.

95': Dernier corner pour le PSG...

94': La défense du PSG: c'est faute professionnelle. Après, sur l'ensemble du match, le nul est globalement mérité.

93': LE BUUUUT DE MONACO !!!!! TU PEUX PAS LAISSER BERNARDO SILVA TIRER SEUL DEUX FOIS ! Quelle erreur incroyable les mecs laissent le type tout seul à 20 mètres

92': JE DIS CA ET C'est le feu sur le but de Paris... Areola a fait une belle boulette.

90': 5 minutes d'arrêts de jeu avec la plaisir de Kevin Trapp. Pas sûr que Monaco puisse y arriver.

88': Tiens, Guedes est entré pour le PSG. La nouvelle pépite n'aura que quelques minutes pour se montrer.

87': Meunier c'est Maradona ce soir !

85': Bon c'est une belle victoire bien dégueulasse qui s'annonce pour le PSG là... Ils auront eu le mérite d'être solide derrière. Tenir l'ASM à une seule vraie occasion dans le match, c'est fort.

82': Bon je sais pas quoi dire sur la faute. Y a faute, certes, mais le ballon ne semblait pas jouable pour Draxler. Bref, ça risque de causer.

81': CAVANIIIII C'EST AU FOND !!!!!

80': Oh la faute de Sidibé sur Draxler ! C'est pas énorme comme faute mais elle y est...

79': PENO POUR LE PSG !!!!!!!!

76': 154e corner de Monaco, 154e dégagement de Thiago Silva.

74': On va pas se mentir mais ce 0-0 qui se dessine arrange quand même plutôt Monaco, qui va reprendre la tête de la Ligue 1 et garder trois points d'avance sur le PSG.

72': Oh Draxler la bonne tête mais il rabat pas sa tête! C'était pas mal comme mouvement parisien ça pour une fois.

71': OHHH MEUNIER ALL STAR GAME LE DOUBLE GRAND PONT !!!!!! Il centre derrière et ça a failli faire si Di Maria était moins maladroit

69': Fiouuu Monaco fait ce qu'il veut au milieu là c'est chaud. Verratti, où es-tu?

66': Ouhla bel arrêt d'Areola... Il fallait pas la repousser cette frappe de loin. Bon le PSG n'existe absolument pas dans cette deuxième mi-temps.

64': Bah c'est en plein dans le mur...

63': Oh le coup-franc sublime à venir pour Lemar...

62': Encore un corner pour Monaco. On approche de la dizaine non?

60': Di Maria remplace Lucas, auteur d'un tout petit match il faut le dire.

58': Oh le tacle-sauvetage de Meunier devant Mendy, c'était chaud pour le PSG... Encore un corner pour Monaco.

56': Bah c'était dangereux mais personne a réussi à tirer au but

55': Tiens un corner pour Paris. Souvent dangereux là-dessus...

52': Ah bah c'est le coup dur là, il est blessé pour de bon. Areola va entrer.

50': Oh bah deux arrêts et il se blesse le pauvre Trapp. Derrière la cuisse visiblement.

48': Et encore Trapp devant Lemar! Bonne frappe de loin du milieu offensif...

47': LA PARADE DE TRAPP !!! Oh quel arrêt devant Falcao. Monaco a eu sa plus grosse occasion du match.

46': C'est reparti !

Diiiablo7 | 29.01.2017 à 21:51

Mon FLOP :

Matuidi (faible technique mauvais choix)

Lucas (toujours percuttant mais ne finis pas ses actions)



Mes TOP

Motta (passes vers l'avant, jeu rapide, accélère le jeu)

Draxler (percuttant)

Meunier (énormément d'apport offensif)



et vous alors ?

>> Assez d'accord sur à peu près tout. J'ai bien aimé Rabiot aussi. Côté Monaco, une bonne défense dans l'ensemble, bien protégée par Bakayoko. Le reste, moué.

#PSGASM: le tableau de bord à la mi-temps 💯 pic.twitter.com/xAyrz3CjzB — Canal Football Club (@CanalFootClub) January 29, 2017

45': C'est la mi-temps. Un bon match bien tactique et pour l'instant ça nous fait du 0-0.

43': OHHH LUCAS !!! La bonne frappe repoussée par Subasic sur Cavani qui tire lui aussi sur le gardien. Grosse occase!

40': Rah ça manque de précision Paris devant, c'est dommage parce que ça joue vraiment pas mal du tout.

38': Bon Paris joue un peu mieux sur ce dernier quart d'heure, on voit plus trop Monaco. Rien de très dangereux non plus...

36': LE CENTRE de Kurzawa pour Cavani!!! Ouhhh il était pas loin de claquer sa tête.

34': Le plus gros danger offensif de Monaco c'est les relances de Kurzawa

32': Mais pourquoi Matuidi se force-t-il à croire qu'il est n°10? C'est bien d'avoir de l'activité, mais se retrouver sur toutes les actions offensives pour envoyer des parpins, bon...

30': Ouhhhh Marquinhos il avait de quoi la coller au fond sur ce coup-franc au deuxième poteau. Très belle air-défense de Benjamin Mendy sur ce coup

28': C'est un peu bizarre comme match. C'est pas nul, c'est pas bien, c'est pas mauvais techniquement, c'est pas génial non plus... Bref c'est un gros match tactique.

26': Bon Lucas est un piètre défenseur. Il concède un coup-franc tout débilou à 30 mètres. Sidibé envoie une mine assez largement à côté.

24': Pas mal ça Draxler -> Meunier -> Cavani, mais la tête de l'Uruguayen est stoppée facilement contre Subasic.

22': On doit être au 125e corner pour Monaco, ça commence à faire beaucoup là. Zéro danger par contre. Après c'est bien pour le PSG d'être un peu acculé devant son but, ça prépare au Barça.

19': Roh cette patate de Fabinho !!!! 30 mètres il lance un missile mais Trapp la sort. Bon elle était probablement pas dedans.

17': Oh il était coquinou ce centre de Benjamin Mendy, bonne défense de Marquinhos.

15': Ce moment gênant où le commentateur dit "il y a beaucoup de qualité technique dans ce match", et le ballon arrive à Matuidi. Passe en touche.

13': Le PSG commence quanad même à prendre le dessus là, on a vu une bonne occase sur corner.

11': Ouhhh le coup-franc de Lemar juste à côté! Quel joueur frisson celui-là. Ressers-moi une Tourtel Marcel.

9': OHHHH CAVANI ! Il tente la reprise et il a mis absolument tout ce qu'il avait dans cette frappe. Elle a finit susr le périph' derrière le Parc.

7': Ah Paris se décide un peu à mettre le pied sur le ballon. Pour l'instant, on a pas vu Draxler.

5': Encore un centre raté pour le PSG, signé Kurzawa ce coup-ci. Très intéressant ce début de match, c'est Monaco qui a la balle et Paris contre.

3': Ouh le débordement d'Adrien Rabiot ! Il va vite quand même malgré ses airs de grand duc. Son centre était bof, par contre.

2': Donc Monaco a décidé de venir souiller le PSG chez lui. 100% de possession pour les hommes de Jardim, déjà deux corners...

1': C'est parti !

20h59: Ronaldinho donne le coup d'envoi. Il ferait pas de mal au milieu du PSG là...

20h55: L'entrée des bonhommes sur la pelouse. Ca, c'est un vrai match de Ligue 1 !

20h52: Un petit vote pour ce match. Alors, c'est pour qui le choc de la Ligue 1?

20h45: Bon on a eu une belle journée de sport ma foi. On espère que ça va continuer...

20h25: Il vient regarder l'ASM, son prochain adversaire en Ligue des champions. Et aussi parce que Manchester le dimanche soir, c'est glauque.

20h15: Comme prévu, Angel di Maria est sur le banc côté parisien. Bref, que de l'attendu.

Le XI du PSG : Trapp - Meunier, Marquinhos, Thiago Silva, Kurzawa - Rabiot, Motta, Matuidi - Lucas, Cavani, Draxler #PSGASM — Foot Mercato (@footmercato) January 29, 2017

20h13: ON A LES COMPOS. Aucune surprise côté monégasque, Jardim a fait du classique de chez classique.

20h: Vous vous souvenez du match aller ? Mais si, le PSG s'était fait taper 3-1 fin août. On vous remet les buts.

20h: Je vous annonce qu'on va parler de Thomas Meunier ce soir. En bien ou en mal, mais vous verrez qu'il va faire causer le Belge.

20h: Sans exagérer, ça faisait très longtemps qu'on avait pas attendu avec autant d'impatience un choc de Ligue 1. Tout simplement parce que le PSG et Monaco, qualifiés pour les huitièmes de finale de la Ligue des champions, sont deux très très belles grosses écuries de notre championnat et que ce match pourrait constituer LE tournant de la saison. Si Nice a repris la tête de la Ligue 1 en battant Guingamp dimanche (3-1), on se dit que si Monaco va s'imposer au Parc, ça sera très très dur d'arrêter la bande à Jardim.

