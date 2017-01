Sport

FOOTBALL Le milieu offensif a été recruté par Paris cet hiver...

Julian Draxler pour son premier match avec le PSG - Michel Euler/AP/SIPA

R.B.

Vous avez aimé ce but tout mignon de Julian Draxler pour sa première avec le PSG contre Bastia ? Les joueurs allemands n’en ont pas tenu compte. Dans un sondage publié lundi par le magazine Kicker, le milieu offensif a été élu joueur le plus décevant de la Bundesliga par ses pairs. Et largement, puisqu’il a récolté 51,3 % des suffrages devant Thomas Müller (5,5 %) des 238 votants.

🔥⚽ Julian Draxler régale le Parc pour sa première avec un but magnifique. 7-0 pour Paris ! ⚽🔥#PSGSCB #CDF pic.twitter.com/N12AbGteMS — Eurosport.fr (@Eurosport_FR) January 7, 2017

Recruté par Paris pour environ 40 millions d’euros, l’international allemand paie surtout une première partie de saison très décevant avec Wolfsbourg, où il n’avait inscrit aucun but et délivré qu’une seule passe décisive. Et pour cause : l’intéressé boudait après avoir manqué la possibilité de quitter le club dès cet été. Res

