FOOTBALL Toujours regarder ce qui se passe sur la pelouse, madame...

Ca va faire mal. - Capture d'écran/Twitter

J.L.

Moment de douleur intense au Dragao jeudi soir, lors d’un match de Coupe de la Ligue oubliable entre Porto et Feirense (1-1). Enfin surtout pour cette dame pas très attentive derrière le but de l’équipe visiteuse. On vous raconte la scène vite fait, mais elle se regarde plus qu’elle ne se commente : minasse d’un milieu de Porto (qui ressemble à Ruben Neves), le ballon qui s’échappe légèrement hors du cadre, les spectateurs qui se baissent… sauf qui vous savez. Ouille.

Unlucky female football fan is hit in the face by a wayward shot in Portugal https://t.co/ntv7QtqiTT pic.twitter.com/qadtwYTaqk — Daily Mail Online (@MailOnline) December 30, 2016

