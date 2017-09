Cyclisme: Chris Froome pose sur sa bécane dans le plus simple appareil

Chris Froome à poil et à vélo. — Twitter/@chrisfroome

Chris Froome, vainqueur du Tour de France et de la Vuelta, a posé dans le plus simple appareil sur son vélo pour un « shooting » publié samedi dans The Times, à la veille de l’ouverture des Mondiaux de cyclisme.

Hilare, le Britannique, qui a posté la photo sur son compte twitter, affiche sa musculature et les plaies au côté droit (hanche, genou) héritées de sa chute pendant la Vuelta. « Maigre du haut du corps et avec des cuisses massives, je me sens un peu ridicule devant le miroir », s’amuse Froome qui se dit « impatient de faire de la gym quand il arrêtera » et travailler au niveau des biceps et des épaules « pour équilibrer un peu ».

Il prend jusqu'à 7 kilos à l'intersaison

« Aux tests physiologiques de 2015, mon taux de graisse était de 9,8 % », explique Froome dans le quotidien britannique. « J’ai été un peu surpris que ce ne soit pas plus bas. Je suis sûr que je pourrais le réduire mais cela serait risqué. Que se passerait-il pour le système immunitaire ? »

« Beaucoup de gens ont été choqués d’entendre que je pesais presque un kilo de plus à la Vuelta qu’au Tour de France, à peu près de 68,5 à 69 kilos. Mais j’étais beaucoup plus fort en montagne et mes données étaient meilleures », précise le Britannique en ajoutant qu’il prend jusqu’à 6 ou 7 kilos à l’intersaison quand il se remet à manger normalement sans un entraînement quotidien de cinq-six heures.

Froome, 32 ans, a gagné cet été pour la quatrième fois le Tour de France et pour la première fois la Vuelta. Il participe dimanche au contre-la-montre par équipes des Mondiaux de Bergen (Norvège) avant de mettre un terme à sa saison.