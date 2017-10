Oh le bordel... George Foreman défie Steven Seagal sur Twitter et lui propose une baston à Vegas

BOXE Non... Mais... Bon... Okay...

Steven Seagal en Russie en mai 2015 — SIPANY/SIPA

Faudrait pas non plus que ça devienne une mode. Après le « combat » de boxe entre Floyd Mayweather et Connor McGreggor, donc entre un boxeur et un champion de MMA, va-t-on assister à une fight entre un boxeur et… un acteur hollywoodien ?

C’est en tout cas ce que suggère George Foreman, ancien champion de boxe américain, à la retraite depuis 20 piges. Sur Twitter, Big George a tweeté un message aussi incompréhensible que surprenant à l’adresse de Steven Seagal, l’acteur aux yeux plissés et au sourire en coin.

Steven Seagal, I challenge you One on one, I use boxing you can use whatever. 10 rounds in Vegas pic.twitter.com/tTy7Qo4zHF — George Foreman (@GeorgeForeman) October 2, 2017

Steven Seagal, je te défie en un contre un, je choisirai la boxe et tu choisiras ce que tu veux. 10 rounds à Las Vegas.

Bon franchement, là, comme ça, au petit matin, on ne saurait dire pourquoi une telle proposition. Les rares médias qui ont abordé le sujet se posent à vrai dire la même question. Certains évoquent la proximité de Steven Seagal avec Russie et ses amitiés avec Vladimir Poutine. L’acteur a même reçu la nationalité russe avec l’accord de son pote Vlad'.

Autre hypothèse : en choisissant d’entraîner Anderson Silva, un combattant de MMA, celui qui a d’abord été aïkidoka avant de devenir vengeur de la veuve et de l’orphelin dans ses films, aurait agacé pas mal de monde dans le grand milieu de la baston.

Bon, peu importe finalement. Ce combat serait tellement improbable qu’on est bien capable de s’exciter à l’idée d’une telle perspective. Pour ça, il faudrait déjà que Seagal réponde à Foreman. En attendant, l’ancien boxeur patiente en retweetant des conneries liées à sa proposition. Le trashtalking a déjà commencé !