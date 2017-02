Sport

CHAMPIONNATS DU MONDE Marie Dorin-Habert, Quentin Fillon-Maillet et Anaïs Chevalier épauleront Martin Fourcade lors qu relais mixte de jeudi...

Anais Bescond (à droite) sera remplacée cette année par Anais Chevalier dans le relais mixte - JONATHAN NACKSTRAND / AFP

Depuis le début de la saison (et même un peu plus), on n’a d’yeux que pour lui, ses victoires et ses rares échecs. A force de voir Martin Fourcade gagner et de le voir tout court, on en oublie presque que d’autres biathlètes français brillent dans son ombre.

Trois d’entre eux s’élanceront à ses côtés lors du relais mixte de jeudi, première épreuve des championnats du monde de biathlon : Marie Dorin-Habert, Anais Chevalier et Quentin Fillon-Maillet. Qui sont-ils, d’où viennent-ils, quel est leur niveau ? Alexis Bœuf, ancien biathlète et consultant pour La chaîne L’Equipe (qui a mis en place un gros dispositif à l’occasion des mondiaux), nous éclaire.

We've seen bits and pieces before but here is the FULL start list for tomorrow's Mixed Relay. #Hochfilzen2017 25 teams! 🎆🎆🎆 pic.twitter.com/fhQmocuGDv — IBU World Champs (@IBU_WC) February 8, 2017

Marie Dorin-Habert : la boss du biathlon féminin tricolore

Son niveau : A 30 ans, elle est, sans conteste, la chef de file du ski et de la carabine chez les dames en France. Deuxième du général de la Coupe du monde 2016, quatrième et toujours dans le coup pour le gros globe cette année, Marie Dorin-Habert est à son apogée. « Elle fait partie des quatre grandes dames du ski féminin actuel malgré quelques récents soucis au tir debout », s’enthousiasme Alexis Bœuf.

L’anecdote : La biathlète réalise l’exploit de concilier sa quête du titre mondial avec une vie privée et une vie universitaire fructueuses. Etudiante en écologie/biodiversité et mère de famille depuis deux ans, la vice-championne du monde a banni la routine de son dictionnaire. « Du coup, j’ai l’impression d’avoir ce besoin de toujours me trouver de nouvelles choses à réaliser », expliquait-elle dans les colonnes du Figaro quelques mois plus tôt.

Taux de Fourcadisme : 50 %. Sportivement, c’est celle qui se rapproche le plus de Martin Fourcade. « A Oslo [en 2016, ndlr], elle a réalisé des mondiaux presque plus beaux que ceux de Martin, c’est dire si elle a été énorme », confirme Alexis Bœuf. Psychologiquement en revanche, et c’est elle qui le dit (toujours dans Le Figaro), elle n’a pas le mental infaillible de son légendaire compatriote.

« J’ai sans doute un tempérament plus craintif que le sien. J’ai un manque de confiance qui est ancré en moi et que lui n’a pas. »

Quentin Fillon-Maillet : le jeune qui monte

Son niveau : Le consultant de La chaîne L’Equipe n’a pas peur de le dire : « Dans ce relais, c’est, après Martin Fourcade, le skieur le plus en forme. Il a encore beaucoup de choses à montrer. Il est capable de monter sur le podium en individuel. Et puis le relais mixte, il connaît [médaillé d’or en 2016, ndlr]. » Bref, à 24 ans, QFM fait partie des espoirs du biathlon français, et est même déjà un peu plus que ça.

L’anecdote : Quel est le point commun entre Forrest Gump et Quentin Fillon-Maillet ? Indice, ne cherchez pas du côté du ski. Ça ne vous vient toujours pas ? Allez, Alexis Bœuf vous aide. « Il est doué pour travailler sa carabine, pour travailler les matériaux. Il la travaille tout seul. C’est lui qui fait sa crosse. » Difficile de ne pas penser à la scène de l’assemblage-désassemblage éclair du M14 par le héros éponyme incarné par Tom Hanks.

Taux de Fourcadisme : 30 %. « Il n’aime pas perdre », décrit Alexis Bœuf. Ça, c’est pour les points communs avec Martin Fourcade. Pour le reste, QFM est moins costaud sur les skis que le leader de l’équipe de France (comme le reste du circuit) et possède une armoire à trophées légèrement moins garnie que celle de son aîné. Sa première victoire en individuel se fait d’ailleurs toujours attendre.

Anais Chevalier : 23 ans et déjà de l’or entre les mains

Son niveau : C’est simple. A 23 ans, la native de Saint-Martin-D’Hères compte déjà deux deuxièmes places en Coupe du Monde et une victoire à Nove Mesto. Alexis Bœuf :

« Ce qui est fort, c’est qu’elle a confirmé au mois de janvier. Du coup, c’est une nouvelle Anaïs. On a l’impression qu’elle s’est libérée sur les skis, en tir et sur le plan mental. »

L’anecdote : Anaïs Chevalier a déjà pris part à un relais mixte au côté de Martin Fourcade. C’était à l’occasion du World Team Challenge 2014 dans la Veltins-Arena. La France s’était alors classée cinquième. On essayera de faire mieux jeudi.

Taux de Fourcadisme : 60 %. « Anaïs, c’est la force tranquille. Si c’est la Fourcade au féminin ? En termes de potentiel, je dirais que Justine Braisaz qui est plus jeune (20 ans) et vraiment très forte sur les skis, répond plus à ce profil. Mais maintenant qu’elle a franchi un cap, je suis persuadé qu’Anaïs sera capable de faire de très grandes choses à l’avenir », conclut le consultant. Et si ça commençait par une première médaille avec le relais mixte ?

