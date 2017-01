Sport

DEFAITE Fourcade vient de réaliser sa plus mauvaise course de la saison…

Martin Fourcade en pleine descente - ROBERT MICHAEL / AFP

A.C.

Martin Fourcade nous avait habitués à mieux sur le pas de tir. Jeudi, lors du sprint d’Oberhof (10 km), le leader de la coupe du Monde a fini à une timide huitième place, la faute à un tir debout désastreux. Tout avait pourtant bien démarré pour le Français avec un sans-faute au couché, mais le vent aura eu raison de sa précision au tir debout (trois fautes !!!).

Des rivaux à la ramasse

Sur le circuit d’Oberhof, Fourcade laisse donc filer des points mais aucun concurrent n’a su profiter des fautes du Français, toujours aussi fort sur les skis (meilleur temps). Shipulin et Bjoerndalen, respectivement deuxième et quatrième au général de la coupe du Monde, ont terminé dans les profondeurs du classement (24e et 32e) tandis que Johannes Boe, troisième au général, n’a même pas débuté la course.

C’est finalement l’Autrichien Julian Eberhard qui remporte le sprint devant le Tchèque Slesingr et l’Italien Windisch. En revanche, Simon Desthieux, seulement 64e, pourra oublier sa première sortie de l’année, contrairement à Jean Guillaume Béatrix qui termine à une honorable 16e place.

Mots-clés :