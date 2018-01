Biathlon: Fourcade s'impose en patron, Boe est loin... C'est bon à prendre avant les JO... La mass-start d'Antholz à revivre en direct

Cette fois, c'est la der. Et elle promet beaucoup. La mass-start d'Antholz, ce dimanche, est le tout dernier rendez-vous avant les Jeux olympiques d'hiver. L'occasion pour Martin Fourcade et Johannes Boe de se tirer la bourre une dernière fois et de prendre un léger ascendant sur l'autre. Sur cette semaine, avantage pour le moment au Norvégien, monstrueux sur le sprint et la poursuite. Mais ce format d'affrontement en direct plaît en général à notre Martinou national, alors tout est possible. Nous, en tout cas, on ne ratera pas ça.

>> On se donne rendez-vous vers 14h30 pour suivre ça ensemble les champions.