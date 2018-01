Euro de handball: Les Bleus ont eu très chaud... Mais qu'elle est belle cette victoire... France-Norvège à revivre en direct

22h07: Karabatic au micro de beIN >> «C'était un match compliqué, qu'on savait décisif pour toute la suite de la compétition. Ils nous attendaient, on a bien commencé mais on a raté des choses faciles et on a couru derrière le score après. On s'est pas affolé, c'est une belle victoire qui démontre un super état d'esprit. On n'a pas baissé les bras quand on ratait au moment de revenir, ça s'est joué au mental».