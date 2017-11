VIDEO. MMA: Conor McGregor craque complet et s'en prend à l'arbitre dans l'octogone

Mais que s’est-il donc passé dans la tête de Conor McGregor vendredi soir ? Présent en tant que spectateur à l’événement Bellator 187 à Dublin pour y soutenir son ami Charlie Ward, l’Irlandais est complètement parti en cacahuète à la fin du combat remporté par son pote. The Notorious est entré dans l’ocotogone pour féliciter Ward, chose qui n’était visiblement pas autorisée.

