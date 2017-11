C’était un des grands dossiers du PSG dans le sens des départs l’été dernier. Avec les arrivées de Neymar et Mbappé, Angel Di Maria était promis à une sortie du Parc des Princes. L’ancien joueur du Real Madrid a en outre été approché par le FC Barcelone, chose dont on se doutait bien et qu’a confirmée l’Argentin dans une interview à ESPN.

« J’ai été proche [de Barcelone]. À la fois proche mais loin. Cela ne s’est pas concrétisé mais la vie réserve des surprises parfois, on ne sait jamais », a lancé El Fideo, avec tout le lot de questions que cela implique.

Di Maria (PSG): "I was close to joining Barcelona (during the last summer) - close and far away at the same time" #fcblive [espn] — Barcastuff (@barcastuff__) November 9, 2017

L’Argentin est-il prêt à quitter le navire dès cet hiver pour retrouver un temps de jeu (et Lionel Messi) plus que bienvenu à sept mois du mondial ? Possible. En attendant, sa place de titulaire en Argentine n’est pour le moment pas menacée. Mais pas sûr que ça le convainque de rester sagement sur le banc à Paris. D’autant que le club a toujours besoin d’équilibrer ses comptes à l’horizon 2018.

