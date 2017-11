Troll: L'OL en remet une couche en reproduisant le geste de Fekir dans sa boutique

FOOTBALL On ne chambre jamais assez son grand rival...

L'OL a reproduit le geste de Nabil Fekir face aux supporters de Saint-Etienne dans sa boutique officielle, le 6 novembre 2017. — Capture d'écran / @GroupamaStadium

Nous, chambrer ? Jamais… Les Lyonnais passent apparemment un très bon lundi, après la raclée infligée à Saint-Etienne sur sa pelouse (0-5), dimanche soir. Un match marqué bien sûr par le geste de Nabil Fekir, qui a enlevé son maillot pour l’exhiber devant les supporters des Verts après avoir inscrit le cinquième but, entraînant un envahissement de pelouse et un arrêt de la rencontre pendant 40 minutes. Et bien l’OL en a remis une couche en reproduisant ce geste dans sa boutique officielle du Groupama Stadium.

On fête la victoire aussi dans votre OL Store @GroupamaStadium !! #AsseOL pic.twitter.com/zpy6HlQJMJ — Groupama Stadium (@GroupamaStadium) November 6, 2017

On espère pour eux que le geste de ce mannequin ne va pas provoquer un envahissement de la boutique…