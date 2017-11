Buenas noches los Minutos ! Comment ça va bien les amis ? On en termine avec ce week-end automnal avec, on l’espère, un joli derby entre l’ASSE et l’OL en plein chaudron. Au classement, les verts ont l’opportunité de revenir à proximité des Lyonnais qui eux ont besoin des trois points pour ne pas sortir du podium en raison de la victoire de l’OM contre Caen un peu plus tôt dans la soirée. Mais bon, tout cela est secondaire. Ce qui compte avant tout, c’est d’écraser le rival, de le terrasser. Les points, c’est du bonus.

>> On se donne rendez-vous à 20h45 pour lancer tranquillement le live