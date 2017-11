VIDEO. Patrice Evra: Le joueur mis à pied par l'OM après son coup de pied à un supporter

FOOTBALL Le club phocéen a annoncé la « mise à pied avec effet immédiat » du joueur et poursuit son enquête au lendemain de l’altercation entre le latéral français et un supporter…

Patrice Evra, ici en conf' de presse. — B. Horvat / AFP

L’Olympique de Marseille a annoncé ce vendredi dans un communiqué la « mise à pied avec effet immédiat » de Patrice Evra et « sa convocation à un entretien préalable à une éventuelle sanction disciplinaire ».

Cette annonce intervient au lendemain d’une altercation entre le joueur et un supporter avant la rencontre de Ligue Europa face à Guimarães.

Une réponse « inappropriée » à des injures « haineuses particulièrement graves »

« Les premiers résultats de l’enquête interne diligentée par le club font apparaître un comportement inacceptable de la part d’une poignée de provocateurs ayant proféré des injures haineuses particulièrement graves à l’encontre du joueur et ce, alors que celui-ci et ses coéquipiers s’échauffaient en vue d’une rencontre importante. En tant que joueur professionnel et expérimenté, Patrice Evra ne pouvait y répondre d’une manière aussi inappropriée », souligne le club dans le communiqué.

L’OM « poursuit son enquête et utilisera tous les moyens de droit à sa disposition à l’encontre d’individus qui, sous couvert de leur passion pour l’OM, mettent en danger sa réputation en pénétrant sur le terrain et en injuriant un joueur au lieu de le soutenir », conclut le club.

Jeudi soir, à l’échauffement, le défenseur français a asséné un coup de pied à un spectateur venu le prendre à partie, ce qui lui a valu d’être exclu avant même le coup d’envoi.

#VSCOM un truc de fou s'est passé entre des supporters semble-t-il Marseillais et des joueurs dont Evra ! Ça a tapé ! @OM_Officiel #TeamOM pic.twitter.com/C9Cozns6X4 — Karim Attab (@karimattab1) November 2, 2017

La soirée a viré au cauchemar pour les Phocéens qui se sont inclinés face aux Portugais de Guimarães (1-0) lors de la rencontre comptant pour la 4e journée d’Europa League.