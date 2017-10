EN DIRECT. Masters: Elle ne peut pas s'arrêter là... Suivez la demi-finale Venus Williams contre Caro Garcia

Franchement, disons-le, personne n'y croyait vraiment. Après sa défaite d'entrée face à Simona Halep, Caroline Garcia a pourtant trouvé le moyen de se sortir des poules de la finale des Masters à Singapour, avec deux victoires absolument incroyables contre Svitolina puis Wozniacki. Autant dire que ce n'est pas Venus Williams, 193 ans, qui va lui faire peur en demies. A deux matchs de remporter le plus grand titre de sa carrière, la Lyonnaise ne peut pas s'arrêter là. Ah, et si elle perd le premier set: pas d'inquiétude, c'est normal. C'est pour que la victoire soit plus belle au bout du troisième...

>> On se retrouve juste après le déjeuner pour suivre ce match qui va être sympa comme tout...