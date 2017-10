OGC Nice: Les Aiglons devront faire preuve «de caractère» pour retrouver la gagne

La joie des Niçois après l'ouverture du score de Balotelli contre la Lazio. — VALERY HACHE / AFP

Ils sont au creux de la vague. Avec une nouvelle défaite ce jeudi soir contre la Lazio (3-1), voilà vingt jours que les Aiglons n’ont pas ramené une victoire dans leur besace, toutes compétitions confondues. Et en Ligue 1, l' OGC Nice a encaissé cinq défaites, autant que la saison dernière.

>> A lire aussi : Ligue Europa: Nice chute à la maison, Marseille fait le boulot au Vélodrome... Revivez OM-Guimaraes et Nice-Lazio en live

« Il y a de la frustration, surtout après notre bonne entame de match, estime Pierre Lees Melou. C’est sur des détails qu’on perd des matchs. » Cette configuration de rencontre, perdre après avoir mené, les Aiglons y ont déjà fait face contre Marseille (4-2). « Ce sont des détails qu’il faut regarder, corriger, analyser », explique Maxime Le Marchand en zone mixte.

« On n’aura pas d’excuse »

Et c’est dimanche contre Strasbourg, à 14h et à domicile, que les Aiglons pourront mettre un terme à cette phase négative. « Il va falloir avoir du caractère, poursuit le défenseur rouge et noir. Il faut un peu encaisser pour rebondir. » Ce jeudi soir contre la Lazio, Nice a changé son système de jeu, passant d’un 4-4-2 à 3-5-1-1. Des ajustements encore à peaufiner. « Il faut qu’on soit tous au top malgré la fatigue. On n’aura pas d’excuse. il faut y aller mais il faut être serein », résume Dante. Désormais, le club ne peut plus miser toutes ses cartes sur la Ligue Europa. Quatorzième de L1, le club se devra de gagner dimanche pour gravir quelques places au classement.