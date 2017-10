Barça: Pour le «Dr House» du sport, Dembélé a peut-être caché sa blessure sous la pression de son transfert

Ousmane Dembélé s'est blessé avec le Barça — SIPA

On le surnomme le Dr House du sport et rien que pour ça, on est tenté de boire ses paroles les yeux fermés. Le docteur Sakari Orava, qui a opéré Ousmane Dembélé en Finlande après une blessure aux ischio-jambiers contractée contre Getafe, pense que l’international français aurait pu s’épargner une si longue absence (3-4 mois). Et si Dembouz a annoncé son retour dans « deux mois » sur Instagram, le médecin préfère refroidir ses ardeurs. « Il est comme tous les jeunes, très optimiste, mais il est préférable d’être prudent », a-t-il confié au Mundo Deportivo.

❤️❤️❤️ #viscabarca #bientotderetour #plusdecrochet😂 #jarrivedans2mois✌🏾 A post shared by Ousmane Dembele (@o.dembele7) on Sep 20, 2017 at 12:17pm PDT

« Je pense qu’il a pêché par jeunesse en ne disant pas qu’il avait mal à cette partie de la jambe. La pression à laquelle il a été exposé après son transfert au Barça a aussi pu l’influencer [dans son comportement]. »

Une leçon pour Dembélé

Concernant le rétablissement de Dembélé, Orava se veut quand même rassurant. « Pour le moment tout va bien avec Ousmane. L’évolution est bonne. » A propos de la blessure, Ernesto Valverde, l’entraîneur du FC Barcelone, avait lui sous-entendu peu après l’annonce de l’indisponibilité de son joueur, que celui-ci aurait mieux fait de ne pas tenter de talonnade, « le geste le plus exigeant pour les muscles et tendons ». Ça devrait lui servir de leçon.