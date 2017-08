9h30: On va commencer assez tranquillement en vous parlant du Stade Rennais. Non, les Bretons n'ont recruté ou vendu personne mais vont toucher le pactole avec la vente d'Ousmane Dembélé au Barça. Le club de Christian Gourcuff va recevoir au minimum 25 millions d'euros d'après le Télégramme. Le journal L'Equipe évoque une somme comprise entre 30 et 40 millions d'euros après avoir négocié avec Dortmund un pourcentage à la revente de son ancien joueur. Ça va pouvoir investir sec… A condition de ne pas recruter Severino Lucas (petit tacle deux pieds décollés).