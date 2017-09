Twitter à 280 caractères: Aulas, Lloris, Ménès... Pourquoi ce changement est une véritable aubaine

Enlevez-nous photoshop, épisode 873 — SIPA (monatge WP)

Cette fois, ça y est. Twitter a brisé la sacro-sainte barrière des 140 caractères et doublé la mise. Cap sur les 280 signes. Pas encore pour tout le monde, c’est vrai, puisque seul un échantillon d’utilisateurs a été choisi pour tester la nouvelle formule de Twitter. En attendant d’avoir le droit de réaliser de (courtes) envolées lyriques sur l’oiseau bleu, 20 Minutes vous dit pourquoi ce changement est une aubaine pour la « twittosphère » sportive.

>> Parce que Jean-Michel Aulas pourra enfin faire des phrases complètes et se faire comprendre de tous.

@BernardLions démagogique point de vue:n pas voir la différence entre l'état du Qatar et1 augmentation de capital avec1 investisseur chinois — Jean-Michel AULAS (@JM_Aulas) August 27, 2017

>> Parce qu’on pourra retranscrire les conférences de presse d’Hugo Lloris en un tweet.

>> Parce qu’on pourra mentionner Monchengladbach et Błaszczykowski dans le même tweet (même si on voit pas trop pourquoi on serait amené à le faire).

>> Parce que Marcelo Bechler pourra caser plein d’infos dans un seul tweet quand tombera le prochain feuilleton Neymar à l’été 2019, au lieu de faire « ça ».

PSG pode fazer uma manobra: o próprio Neymar pagaria sua multa. Assim, clube francês fica livre de possível sanções do Fair Play Financeiro. — Marcelo Bechler (@marcelobechler) July 20, 2017

>> Parce que Lucas Deaux réussira peut-être à réconcilier Kim Jong-un et Donald Trump.

Trump/Jong 🤢

Alliez vous pour plutot aider guadeloupe/haïti/portorico/mexique et j'en passe 🙏🏻

Gueguerre d'égo j'en peux plus... — Lucas Deaux (@LucasDeaux) September 22, 2017

>> Parce que les tweets douteux des stars de demain que l’on déterrera en 2023 seront encore plus longs.

>> Parce que Pierre Ménès mettra deux fois plus de temps à vous lire (et donc à vous bloquer).

Un jour normal sur Twitter - Twitter

>> Parce qu’on pourra entrer le score entier d’un match de curling (même si on ne voit toujours pas pourquoi on ferait ça).

>> Parce qu’on pourra caser la moitié du tiers du quart du palmarès de Martin Fourcade.

>> Parce qu’on n’aura plus besoin de fav pour recevoir les analyses de Flo Toniutti vu qu’elles tiendront en un ou deux tweets.

Et ben on va analyser tout ça. Fav pour recevoir l'article. #Barça #PSG #FCBPSG — Florent Toniutti (@ChronicTactic) March 8, 2017

>> Parce qu’on pourra écrire en toutes lettres le prix du transfert de Kylian Mbappé du PSG au Real Madrid en 2021.

>> Parce que Thomas Meunier pourra nous parler plus amplement de politique, de géopolitique, d’économie et de sorties littéraires < 3.

Meunier avait réagi à l'élection de Donald Trump - Twitter

>> Parce qu’on va enfin pouvoir argumenter quand on s’écharpera pour savoir si Emery doit aligner un 4-3-3 ou un 4-2-3-1..

>> Parce que Philousport… Ah non, ça ne marche pas avec les gifs.