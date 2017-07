Neymar au PSG: Fiabilité de la source, Dani Alves et clause... Pourquoi cette fois, c'est la bonne pour Paris

Te desejo toda felicidade desse mundo e sou grato por tudo que fez por mim, hoje o mundo sorri por você irmão .. o aniversário é seu, mas quem ganha somos nós! Viva o GOODCRAZY 😂😂 TE AMO @danialves23

A post shared by Nj 🇧🇷 👻 neymarjr (@neymarjr) on May 6, 2017 at 4:59am PDT