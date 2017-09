NBA: «Pauvre tocard», LeBron James clashe Donald Trump avec violence sur Twitter

La guerre est déclarée entre la NBA et Donald Trump. Alors que le président américain a décidé de ne pas inviter les Golden State Warriors - champions en titre - à la Maison Blanche comme la coutume le veut, la star LeBron James a répondu de manière extrêmement violente sur Twitter.

« Pauvre tocard. Steph Curry (le meneur star des Warriors) avait déjà dit qu'il ne voulait pas venir. Donc il n'y a pas d'invitation. Se rendre à la Maison Blanche était un honneur jusqu'à ce que tu y arrives.»

U bum @StephenCurry30 already said he ain't going! So therefore ain't no invite. Going to White House was a great honor until you showed up!