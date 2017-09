NBA: En roue libre, Donald Trump n'invitera pas les Warrions à la Maison Blanche

Donald Trump a annoncé samedi qu’il n’inviterait pas à la Maison Blanche les Golden States Warriors, champions en titre de la NBA, dont plusieurs joueurs-vedette ont annoncé qu’ils boycotteraient cette visite pour protester contre le président américain.

La tradition veut que le président des Etats-Unis reçoive dans les semaines ou les mois qui suivent son sacre, l’équipe qui a remporté le titre dans l’un des grands championnats professionnels nord-américains (basket-ball, football américain, baseball) ainsi que dans les très populaires championnats universitaires.

« Aller à la Maison Blanche est considéré comme un grand honneur pour une équipe du championnat. Stephen Curry hésite, donc l’invitation est retirée », a déclaré le président américain dans un message sur Twitter.

Going to the White House is considered a great honor for a championship team.Stephen Curry is hesitating,therefore invitation is withdrawn!