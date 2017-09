JO 2024: Emmanuel Macron célèbre la victoire à l'Elysée avec Nicolas Sarkozy et François Hollande

François Hollande a été reçu par Emmanuel Macron à l'Elysée pour célébrer l'attribution des JO 2024 à Paris, le 15 septembre 2017. — ludovic MARIN / AFP

Emmanuel Macron a célébré vendredi l’obtention par Paris des Jeux Olympiques de 2024 en réunissant à l’Elysée ses prédécesseurs François Hollande et Nicolas Sarkozy au milieu de 400 invités du monde sportif et politique. Ce succès, officialisé mercredi à Lima, « c’est une histoire de cordée à travers le temps », a déclaré le président de la République dans la salle d’honneur de l’Elysée.

Paris est la ville hôte mais ce sont les Jeux de toute la France. Ces Jeux réussissent même à réconcilier Paris et Marseille ..! #Paris2024 pic.twitter.com/GHLrvjxTLG — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) September 15, 2017

Dans un discours très consensuel, il a ainsi salué « l’esprit d’unité » qui a prévalu ces dernières années « alors que beaucoup doutaient, étaient sceptiques » face aux chances de la capitale française. « C’est une histoire de passion et d’engagement », a-t-il ajouté, en rendant hommage au rôle joué par M. Hollande, « le premier » à « porter cette ambition », et par M. Sarkozy, qui « a aidé à convaincre » au sein du Comité international olympique (CIO).

Il s’agissait pour François Hollande de sa première visite à l’Elysée depuis son départ en mai.Emmanuel Macron a aussi salué le rôle de premier plan joué par la maire de Paris Anne Hidalgo, la présidente de la région Ile-de-France Valérie Pécresse et leurs prédécesseurs. « Je n’ai fait que pousser dans l’en-but un ballon qui y était déjà », a-t-il souligné en souriant.

François Hollande: «Les Jeux vont imprégner une génération» https://t.co/6OzJRsG4T5 pic.twitter.com/VKXu4KtmiP — 20 Minutes Sport (@20minutesSport) September 13, 2017

Ces jeux ont même « réussi à réconcilier Paris et Marseille » alors que la répartition des sites va « mobiliser tout le pays », a en outre relevé M. Macron. Il a également salué « la place déterminante occupée par les sportifs » qui « ont apporté leur expérience et leur crédibilité », en citant en particulier Tony Estanguet, co-président du comité de candidature.

« Vous avez réussi à faire taire les grincheux, ceux qui disaient que c’était trop cher (…) Il y aura encore des grincheux », a-t-il prévenu. D’ici à 2024, Emmanuel Macron a affirmé que « l’Etat tiendra l’ensemble de ses engagements » tout en étant « vigilant » sur « la maîtrise parfaite des budgets, des délais et de l’organisation ». « Il reste énormément de travail », a-t-il prévenu.

#Rediff Paris 2024: Tony Estanguet, le surdoué qui a enfin ramené les Jeux en France https://t.co/zadP8W1OtF — 20 Minutes (@20Minutes) September 14, 2017

Au-delà, « nous devons réussir l’héritage de ces Jeux, qu’ils laissent leur trace dans les territoires, les esprits et la société », a-t-il souhaité. Parmi les 400 invités, figuraient de nombreux médaillés des JO et Paralympiques comme le judoka Teddy Riner, « ému et fier », l’ex-athlète Marie-José Perec ou l’ancien nageur Alain Bernard. « C’est une fierté de pouvoir faire parler de la France par le sport », a déclaré ce dernier.

La ministre des Sports Laura Flessel a pour sa part espéré que les autorités allaient faire en sorte que ces JO « soient une chance pour tous les Français ». Cette journée de célébration doit s’achever avec un grand concert gratuit ouvert à tous, sur le parvis de l’Hôtel de Ville, avec de nombreux artistes dont Florent Pagny, Kids United, Christophe Willem ou Amir.