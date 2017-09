Le gardien qui mangeait une tourte en plein match de FA Cup a écopé de 410 euros d'amende

Wayne Shaw déguste une bonne tourte en plein match de Cup. — Capture d'écran @ESPNFC

Vous vous souvenez sûrement de cette image du gardien de but, Wayne Shaw, enfournant goulûment une bonne vieille tourte en plein match de FA Cup entre son équipe de Sutton United et Arsenal. C’était le 20 février dernier et les images avaient fait le tour du monde.

Depuis, on a fini par découvrir que le portier remplaçant de cette équipe de D5 anglaise avait voulu faire le bonheur de quelques parieurs. En effet, un organisme de bookmaker, SunBets, avait ouvert un pari sur la possibilité de voir Wayne Shaw engloutir une tourte sur le banc de touche (cote à 8 contre 1). Petite précision nécessaire : SunBets, une filiale du tabloïd The Sun, était aussi le sponsor maillot d’un jour du petit club de cinquième division situé au sud de Londres.

Viré par son club suite à ça, le gardien va désormais devoir passer à la caisse puisque la commission de discipline l’a condamné à une amende de… 375 livres, soit environ 410 euros. Si la Ligue de foot anglaise ne s’est pas du tout marrée, ça n’a pas été le cas d’un célèbre animateur de télé, Pier Morgan, qui a déclaré sur Twitter qu’il voulait bien régler la note à sa place, afin qu’il n’ait pas « à payer le prix de la perte du sens de l’humour du football. »