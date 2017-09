Premier League: Les clubs votent pour la fermeture du mercato avant le début du championnat

Les principaux transferts de l'été en Premier League sont sur cette photo. — STF / AFP

La Premier League lance sa révolution. Les vingt clubs du championnat anglais ont voté ce jeudi en faveur d’une fermeture du mercato avant la reprise de la prochaine saison, lors de l’été 2018. La décision a été prise lors d’une réunion à Londres. Le but est d’arrêter de chambouler les effectifs une fois la compétition lancée, chose contre laquelle les entraîneurs pestent de plus en plus.

Cela veut dire que les clubs ne pourront plus acheter de joueurs le jeudi précédant la première journée, mais pourraient toujours en perdre. « Si la question c’est de savoir si nous nous mettons en danger (de perdre des joueurs en fin de mercato) en ne fermant pas en même temps que les autres, je réponds par une autre question : combien de clubs dans le monde sont capables d’acheter les meilleurs joueurs de Premier League ? La réponse est assez évidente. Donc le risque est minimal », avait expliqué à ce sujet José Mourinho il y a quelques semaines.