VIDEO. Coupe du monde 2018: L'Algérie éliminée, mais quel gâchis quand on y pense

Ryan Mahrez et les Algériens n'iront pas en Russie. — Sunday Alamba/AP/SIPA

L'Algérie a définitivement abandonné toute chance de se qualifier pour la Coupe du monde 2018, en s'inclinant 0-1 face à la Zambie, mardi soir à Constantine. Avec un seul petit point, l'Algérie est bon dernier de son groupe B et ne plus rejoindre le Nigeria, actuel leader avec 10 points, alors que seul le premier de ce "groupe de la mort" se rendra en Russie.

[📺 RESUME VIDEO] #ALGZAM

⚽ 🇩🇿🇿🇲 Au fond du trou, l'Algérie s'incline 1-0 face à la Zambie !https://t.co/tuo23SfDG7 — beIN SPORTS (@beinsports_FR) September 5, 2017

Les chances algériennes de se qualifier pour une 3e Coupe du monde d'affilée étaient déjà infimes depuis la "défaite humiliante" (3-1) samedi à Lusaka face aux Zambiens, champions d'Afrique 2012 et les Algériens jouaient surtout pour sauver l'honneur. L'Algérie avait participé aux deux dernières éditions en 2010 et 2014, année. Cette année-là, au Brésil, elle avait effectué le plus beau parcours de son histoire, en parvenant jusqu'en huitième de finale et s'inclinant contre l'Allemagne.

[📺 VIDEO] #ALGZAM

⚽ 🇩🇿🇿🇲Soudani demande à ses coéquipiers de s'excuser auprès de leurs supporteurs @SmaBouabdellah https://t.co/Qo4GWIbkUM — beIN SPORTS (@beinsports_FR) September 5, 2017

Malgré de nombreuses occasions et la présence sur le terrain de Brahimi, Zyech, Mahrez, ou du de l'ancien Bordelais Adam Ounas, les Algériens ont enregisté leur première défaite à la maison depuis 2007. L'été prochain sera long à devoir regarder le Mondial à la télé.